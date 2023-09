Triệu tập các cá nhân "đổ tội" cho 4 nữ công nhân "đi bán dâm, nhiễm HIV"

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung sai sự thật về 44 công nhân của 1 Công ty TNHH trên địa bàn TP. Hải Phòng là "bán dâm và lây lan HIV cho nhiều người". Thông tin này thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và nhiều ý kiến bình luận, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp cũng như cá nhân các nữ công nhân.

Công an thành phố làm việc với cá nhân vi phạm

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện An Dương và các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, rà soát các chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ, xử lý theo quy định.

Qua đó, Công an thành phố đã triệu tập, làm việc với 4 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật gồm: Đ.T.H.N (trú tại: Xã Hồng Thái, huyện An Dương); N.T.H (trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy); N.T.L (trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương); T.T.V.A (trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Tại cơ quan Công an, các cá nhân trên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định tại khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước sự việc trên, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

