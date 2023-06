Trên đường đến chỗ làm, cô gái gặp tai nạn tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 29/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 14h cùng ngày, xe đầu kéo di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Khi đến gần đoạn giao nhau với đường Võ Trần Chí (quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe máy do cô gái cầm lái, chạy cùng chiều.

Va chạm khiến cô gái ngã xuống đường tử vong.

Nhận được tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera khu vực để điều tra.

Thông tin tại hiện trường, nạn nhân đang trên đường đến chỗ làm để bắt đầu vào ca làm việc, khi đi đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tren-duong-den-cho-lam-co-gai-gap-tai-nan-t...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tren-duong-den-cho-lam-co-gai-gap-tai-nan-tu-vong-thuong-tam-177809.html