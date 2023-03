Trả lại 300 triệu đồng cho khổ chủ sau khi chuyển khoản nhầm

Ngày 23-3, tin từ Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho hay đơn vị này vừa tiến hành bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để trao trả lại cho chị Nguyễn Thị Ng.

Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để trả lại chị Ng. (Ảnh Công an huyện Kỳ Anh).

Trước đó, ngày 20-3-2023, chị Nguyễn Thị Ng. (ngụ quận Thanh Xuân) thực hiện giao dịch ngân hàng thông qua App trên điện thoại di động để chuyển khoản.

Trong quá trình này, chị Ng. vô tình chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản một người khác. Sự việc sau đó được chị báo cho Công an quận Thanh Xuân nhờ hỗ trợ.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Thanh Xuân nhanh chóng biết được chị Ng. đã chuyển nhầm số tiền trên cho một người ngụ tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.

Thông tin trên nhanh chóng được Công an quận Thanh Xuân báo cho Công an xã Kỳ Châu nhờ phối hợp tìm kiếm chủ nhân số tài khoản nhận nhầm tiền.

Sau khi xác minh được anh N.Đ.T (SN 1990, ngụ xã Kỳ Châu) là người đã nhận tiền từ chị Ng., công an xã đã đến nhà anh trao đổi. Anh T. đã giao nộp lại số tiền nói trên.

