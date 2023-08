TP.HCM xóa mê trận số nhà “siêu xuyệt”

Cách thay đổi thông tin trên giấy tờ tùy thân khi đổi số nhà Khi thay đổi số nhà, người dân sẽ phải thực hiện một số thủ tục cấp đổi, cập nhật thông tin về số nhà mới trên các loại giấy tờ như sổ hồng, CCCD. Trao đổi với PV, một lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 12 (TP.HCM) cho biết nếu người dân có nhu cầu cập nhật, thay đổi thông tin cơ bản như địa chỉ thường trú, CCCD… trên sổ hồng thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện. Về thủ tục, người dân có thể nộp hồ sơ ở quầy một cửa tại UBND quận. Hồ sơ gồm có đơn đăng ký biến động theo mẫu, sổ hồng bản chính, kèm theo quyết định cấp số nhà mới. Thời gian giải quyết theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, tại quận 12, thời gian được rút ngắn còn bốn ngày. Liên quan đến việc thay đổi địa chỉ thường trú khi đổi số nhà, lãnh đạo công an một phường tại TP.HCM cho biết tại khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú có quy định về việc thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh tên đường, phố, cách đánh số nhà. Theo đó, người dân khi có nhu cầu điều chỉnh, cập nhật số nhà mới thì có thể đến công an phường, xã nơi cư trú để thực hiện việc điều chỉnh. Về hồ sơ điều chỉnh, người dân chỉ cần mang theo giấy tờ liên quan đến nhà đất và quyết định cấp số nhà mới. Khảo sát, lập bản đồ cấp lại số nhà Liên quan đến việc cấp đổi số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, tính đến thời điểm hiện nay, quận đã cấp đổi trên 120.000 số nhà mới. Những số nhà được cấp đổi là những số nhà trước đây cấp lộn xộn, không theo thứ tự. Năm 2009, quận có mời một đơn vị tư vấn để khảo sát, lập bản đồ xem xét về mặt pháp lý để cấp lại số nhà trên toàn quận. Việc cấp số nhà mới rất khoa học, theo thứ tự và đúng với quy định của TP. Tuy nhiên, hiện nay một số căn nhà nằm ở mặt tiền đường vẫn còn lộn xộn là do các cơ sở kinh doanh không gắn số nhà mới lên, vì khi gắn số nhà mới, họ sẽ phải điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Để khắc phục tình trạng này, quận đã chỉ đạo phường vận động người dân gắn số nhà mới nhằm thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, sử dụng. Đối với những tuyến hẻm mới mở, số nhà vẫn còn lộn xộn, quận đang lập kế hoạch để xin ý kiến cấp trên đặt tên đường mới. Một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp