TP.HCM sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng qua camera giám sát

Thứ Hai, ngày 20/04/2020 20:10 PM (GMT+7)

Ngoài việc phát hiện trực tiếp và qua camera, cơ quan chức năng cũng sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng qua tin báo của người dân.

Trong cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 20/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin: Thành phố có 54 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó đã có 51 trường hợp được điều trị khỏi và còn 3 trường hợp đang được tiếp tục điều trị. Tính đến nay, Thành phố đã trải qua 20 ngày cách ly xã hội.

Liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1/4 đến nay, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, tình hình mua sắm tại các chợ, cửa hàng, siêu thị giữ ở mức ổn định, hàng hóa cung ứng dồi dào, đa dạng. Chưa phát hiện người dân thu gom tích trữ hàng hóa và tăng giá đột biến.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt những người đi qua phà Cát Lái.

Đánh giá chung cho thấy, phần lớn người dân tuân thủ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận người dân chủ quan lơ là đối với công tác phòng, chống dịch, một số quán cà phê nhỏ đã bắt đầu bán lại, có 3 - 5 người dân tụ tập; xuất hiện các nhóm nhậu tự phát trên đường; các siêu thị, chợ truyền thống còn tập trung đông người; nhiều người dân tập thể dục không mang khẩu trang… Ngoài ra, đường phố ít người lưu thông dẫn đến hiện tương lơ là, không tuân thủ giao thông.

“Tính từ lúc phát hiện ca nhiễm đầu tiên (ngày 23/1), Thành phố đã trải qua 100 ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, với nhiều khó khăn và thử thách. Đây là dịch bệnh mới, chưa có thuốc điều trị, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, mọi thứ mới mẻ, lạ lẫm và chưa có tiền lệ, chỉ cần sai lệch một bước sẽ phải trả giá rất đắt và không thể làm lại”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và kết thúc vào ngày 22/4. Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành một Chỉ thị mới với tinh thần mọi hoạt động phải có quy định an toàn phòng chống dịch.

Một người đàn ông không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, tuy không còn ổ dịch cộng đồng nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào các nội dung trọng tâm phòng, chống dịch, như tổ chức lực lượng phản ứng nhanh cấp Thành phố, 24 đội phản ứng nhanh cấp quận/huyện, 322 đội phản ứng nhanh các xã/phường/thị trấn để kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ bố trí lực lượng chức năng túc trực tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối (từ lúc bắt đầu họp chợ đến khi tan chợ) để kiểm tra việc giãn cách xã hội, xử phạt và từ chối cho vào chợ nếu người dân không mang khẩu trang. Thành phố cũng xử phạt hành vi không mang khẩu trang thông qua hệ thống camera trên toàn địa bàn Thành phố, qua đường dây nóng 1022 (nhánh 3) hoặc 028.3824.9000.

Hiện, TP.HCM đang nghiên cứu mở dần một số hoạt động thiết yếu, ít nguy cơ lây nhiễm gắn với bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh trong từng ngành, lĩnh vực bằng cách thí điểm, đánh giá đa chiều và triển khai từng bước sau đó mới nhân rộng.

Để chuẩn bị cho việc học sinh đi học lại, TP.HCM đang triển khai Bộ tiêu chí an toàn trong trường học, gắn với trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường và học sinh cũng như chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước an toàn, an tâm thì học sinh mới đi học trở lại.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

