TPHCM: Sập la phông tại công ty, 4 người thương vong

Ngày 8-3, Công an TPHCM đang phối hợp cùng các ngành chức năng điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-3, nhóm thợ được thuê đến để thi công lắp hệ thống máy lạnh trên trần nhà kho của công ty Schenker trong khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TPHCM.

Xe cứu thương có mặt tại nhà kho Công ty Schenker.

Đến khoảng 16h30, khi 4 người đàn ông đang đứng trên la phông, bất ngờ lớp la phông bị sập làm cả 4 người rơi xuống đất ở độ cao hơn 10m.

Hậu quả làm anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân.