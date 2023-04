Nhiều người bị dây diều cứa vào cổ khi lưu thông qua hầm chui tại TP.HCM

Hầm chui Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM nằm cạnh một công viên. Tuy nhiên, khu công viên này lại được các thanh thiếu niên sử dụng làm nơi thả diều. Dù đây là khu vực cấm, nhiều lần chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý nhưng tình trạng thả diều vẫn xảy ra liên tục.

Lực lượng chức năng thu giữ một con diều của người dân tại khu vực công viên. Ảnh: ĐC

Đáng nói, trong một thời gian ngắn, nhiều người dân lưu thông qua khu vực hầm chui Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM bị dây diều quấn, cứa vào cổ gây té ngã xuống đường dẫn đến thương tích.

Anh L. (ngụ quận 6) cho hay, khoảng 17 giờ ngày 14-3, anh lái xe máy di chuyển trên đường Phạm Văn Chí hướng về quận 6. Khi đến hầm chui Phạm Văn Chí, phường 10 thì bị vướng dây diều té ngã, cổ bị dây diều cứa rách.

Cổ nạn nhân bị cắt sâu do vướng phải dây diều. Ảnh: ĐC

“Do khi chạy xe máy, cổ bị vướng vào dây diều nên khiến tôi cùng xe máy té ngã. Sự việc khiến tôi bị 1 vết cứa quanh cổ, tay chân bị té trầy xước”, anh L. kể lại. Sau sự việc, anh L. đi mua thuốc điều trị rồi đến cơ quan chức năng trình báo.

Tương tự, anh C. (ngụ quận 8) cũng cho biết bị vướng dây diều của người dân thả tại công viên. Vết cắt trên cổ của anh khá dài, sâu. Rất may anh C. bị vướng dây khi điều khiển xe ở tốc độ chậm nên không nguy hiểm. “Sự việc khiến tôi bị trầy xước, trên cổ có vết cắt dài xung quanh. Hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý những người thả diều vô ý thức trên”, anh C. nói.

Băng rôn cấm thả diều được treo tại khu vực công viên, tuy vậy nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Ảnh: ĐC

Trước tình hình trên, UBND phường 10, quận 6 đã tăng cường tuần tra, đồng thời tuyên truyền vận động, xử lý các trường hợp thả diều tại công viên trên.

Chiều 31-3, tổ công tác của UBND phường tổ chức tuần tra, xử phạt các trường hợp thả diều trái quy định. Thấy lực lượng chức năng, nhiều người thả diều nhanh chóng bỏ lại diều rồi chạy tán loạn. UBND và Công an phường 10 đã thu giữ nhiều con diều mà người dân để lại.

Tổ công tác thu giữ nhiều con diều mà người dân bỏ lại khi thấy lực lượng chức năng. Ảnh: ĐC

Lúc 16 giờ 15 phút, tuần tra tại công viên 30-4, tổ công tác phát hiện thêm nhiều trường hợp thả diều bất chấp, gây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi đường.

Khi được lực lượng chức năng giải thích thả diều ở khu vực này là nguy hiểm thì một chủ diều chống chế rằng do không biết kỹ năng thả diều dẫn đến sự cố trên.

Lãnh đạo UBND phường 10, quận 6 cho biết: "Tại đây, tình trạng thả diều rất phức tạp, đặc biệt vào cuối tuần. Nhưng khó xử lý vì khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Phường đã lập kế hoạch thường xuyên tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động, xử lý với các trường hợp vi phạm để dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, đã đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM lắp bảng cấm thả diều tại đây".

