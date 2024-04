TPHCM đón mưa giải nhiệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Miền Đông cục bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 37 độ C, cao nhất tại Tây Ninh (37,5 độ C). Từ 3 - 5 ngày tới, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, khu vực miền Đông có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37, 38 độ C.

Dự báo trong hôm nay (22/4) và ngày mai, một số tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ sẽ có nắng nóng đến 38 độ C gồm các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tại TPHCM, trong 24 giờ qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực với cường độ tăng nhẹ.

TPHCM khả năng có mưa giải nhiệt vào một số buổi chiều, tối cuối tháng 4. (Ảnh minh họa)

Thông tin diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng về phía Nam chi phối đến thời tiết của các tỉnh Nam bộ. Vùng áp thấp này được nối với rãnh áp thấp vắt qua 23 - 25 độ vĩ bắc, sau bị nén về phía Nam do tác động của bộ phận tăng áp từ phía Bắc di chuyển xuống.

Đến khoảng ngày 26 - 28/4, nhiễu động trên cao (gây mưa) có xu hướng hình thành, tác động tới thời tiết của TPHCM. Ngoài ra, áp cao cận nhiệt đới nâng dần trục lên phía Bắc, khoảng ngày 26 - 27/4 áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục về phía Nam vắt qua Nam Trung bộ, sau nâng trục lên phía Bắc vắt qua Trung Trung bộ.

“10 ngày tới, thời tiết TPHCM phổ biến ít mưa, trời nắng nóng, oi bức khó chịu, cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, chập điện. Riêng khoảng ngày 26 - 28/4 về chiều cục bộ có mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

