TP.HCM: Cấp thông báo số định danh cho trẻ em

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 10:54 AM (GMT+7)

Hiện công an các địa phương đang chủ động in thông báo số định danh cho trẻ em rồi gửi thông báo này đến từng hộ dân.

Hiện nay, công an các địa phương tại TP.HCM đang triển khai cấp thông báo số định danh cá nhân (ĐDCN) cho trẻ em trên địa bàn. Đây là thông báo cần thiết để dễ dàng lưu trữ và trích xuất thông tin khi trẻ đi tiêm vaccine, nhất là trẻ dưới 14 tuổi (độ tuổi chưa đủ điều kiện làm CCCD).

Một trẻ tại quận Gò Vấp vừa được phát thông báo số định danh cá nhân tận nhà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Thủ tục đơn giản

Chị NTT (quận Gò Vấp) cho biết gia đình chị có hai con nhỏ 12 tuổi và 10 tuổi, hiện chưa đủ tuổi cấp CCCD nên chưa có CCCD gắn chip. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, gia đình chị nhận được thông tin từ tổ trưởng dân phố thông báo phát phiếu thông báo ĐDCN và thông tin trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

“Ban đầu cũng hơi bất ngờ vì chưa hình dung được giấy thông báo này là gì. Sau khi nhận về thì được biết trong thông báo này có đầy đủ thông tin cá nhân, số ĐDCN của con mình. Ngoài ra còn nghe nói giấy này dùng để phục vụ việc tiêm chủng của trẻ sắp tới. Các cơ quan chức năng chủ động cấp cho người dân như vầy thì tiện quá” - chị T chia sẻ.

Một trường hợp khác cũng được công an tạo điều kiện tương tự là gia đình chị TTr (TP Thủ Đức). Chị Tr cho biết mới đây nhà trường thông báo phụ huynh đăng ký tiêm chủng cho các con. Trong phần thông tin đăng ký có nội dung kê khai số ĐDCN của trẻ. Nhà trường hướng dẫn liên hệ với công an khu vực tại địa phương để được hướng dẫn cấp thông báo số ĐDCN.

“Khi liên hệ với công an khu vực, tôi được hướng dẫn nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân của trẻ để kiểm tra trên hệ thống rồi cấp thông báo số ĐDCN. Thủ tục rất đơn giản” - chị Tr thông tin.

Số định danh đã có sẵn trên hệ thống

Liên quan đến việc cấp mã số ĐDCN, lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết hiện Công an TP thực hiện cấp cho những người chưa làm CCCD và trẻ em chưa đến tuổi làm CCCD. Việc này hiện do công an phường, xã, thị trấn thông báo và cấp theo quy định.

Theo đó, số ĐDCN cũng chính là số CCCD sau này của mỗi người. Những ai đã có CCCD mã vạch, CCCD gắn chip thì đây cũng chính là mã số định danh của người đó.

Hiện nay, trên hệ thống CSDL dân cư trên toàn quốc với 63 tỉnh, thành đã có sẵn toàn bộ số ĐDCN gắn liền với mỗi người từ khi sinh ra đến khi qua đời, không có số nào trùng với số nào. Trường hợp người dân đã qua đời thì cũng không ai có thể sử dụng số định danh của người đó.

Lãnh đạo Phòng PC06 thông tin: Việc cấp số ĐDCN được triển khai thực hiện từ năm 2020 nhằm cấp cho những người chưa có CCCD. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với lúc các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD.

Hiện nay, hệ thống dữ liệu dân cư đã có sẵn số định danh cho từng người, theo từng tỉnh, thành. Do đó trường hợp người dân thường trú tại TP.HCM mà chưa có CCCD hoặc chưa đến tuổi làm CCCD thì có thể liên hệ công an phường, xã, thị trấn mà cụ thể là cảnh sát khu vực để được cấp giấy xác nhận số ĐDCN. “Trên hệ thống đã có toàn bộ số định danh rồi, chỉ cần người dân có yêu cầu thì công an sẽ in cấp cho” - vị lãnh đạo PC06 khẳng định.

Trường hợp người dân tạm trú (đã đăng ký tạm trú) ở TP.HCM thì cũng liên hệ cảnh sát khu vực để được hướng dẫn. Theo đó, công an phường nơi tạm trú sẽ tiến hành xác minh xem người dân đã được cấp số ĐDCN ở nơi thường trú chưa, nếu rồi thì người dân quay về địa phương lấy. “Nếu người dân đã được cấp ở nơi thường trú mà TP.HCM cấp nữa là không được vì mỗi người dân chỉ có một số định danh theo bản thân đến hết cuộc đời” - vị lãnh đạo PC06 nói.

Thông báo số định danh cá nhân là gì? Điều 19 Luật CCCD năm 2014 quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp CCCD. Số CCCD là số ĐDCN. Điều 5 Thông tư 59/2021 của Bộ Công an nêu rõ: Khi công dân có yêu cầu được thông báo về số ĐDCN thì công dân yêu cầu công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Mẫu thông báo số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư được in trực tiếp từ hệ thống CSDL quốc gia về dân cư. Công dân sử dụng thông báo này để chứng minh nội dung thông tin của mình trong CSDL quốc gia về dân cư với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật sư LÊ DŨNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/tphcm-cap-thong-bao-so-dinh-danh-cho-tre-em-1028112.htmlNguồn: https://plo.vn/ban-doc/tphcm-cap-thong-bao-so-dinh-danh-cho-tre-em-1028112.html