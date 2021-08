TP HCM: Quân đội hỗ trợ công an trấn áp, xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 20:30 PM (GMT+7)

310 tổ công tác do Bộ Tư lệnh TP HCM nhận nhiệm vụ hỗ trợ xã, phường, thị trấn vận chuyển túi an sinh xã hội, cung cấp lương thực-thực phẩm đến từng nhà, đi chợ thay người dân.

Chiều 22-8, Hội nghị Triển khai kế hoạch sử dụng lực lượng phối hợp, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP HCM đã diễn ra tại Bộ Tư lệnh TP.

Theo phân công, lực lượng quân sự, biên phòng và công an TP sẽ phối hợp chặt chẽ với những cơ quan đơn vị liên quan thực hiện chốt chặn, tuần tra, kiểm soát người, phương tiện cũng như ở khu vực, trạm kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng phối hợp đảm bảo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Người dân TP HCM nhận quà hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh TP HCM (Ảnh: H.Quốc)

Cụ thể, lực lượng công an TP HCM chủ trì điều hành hoạt động tại chốt, trạm, tổ tuần tra và kiểm soát việc chấp hành quy định giãn cách xã hội. Phát hiện sai phạm qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an sẽ lập biên bản xử lý nghiêm.

Lực lượng quân sự chịu trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ công an ra hiệu lệnh điều người, phương tiện đang di chuyển trên đường; kiểm tra thông tin người đi đường. Nếu phát hiện vi phạm, lực lượng quân sự trao đổi với lực lượng công an về việc lập biên bản xử lý. Ngoài ra, quân đội tại TP HCM còn hỗ trợ công an trấn áp, xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ hay các loại tội phạm khác phát sinh trong quá trình tuần tra, chốt chặn, kiểm soát.

Tương tự, bộ đội biên phòng TP HCM triển khai chốt chặn, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội; tuyên truyền, vận chuyển túi an sinh đến người dân trên địa bàn phụ trách.

Bộ đội bộ binh tăng cường đến huyện Củ Chi tham gia công tác phòng, chống dịch (Ảnh: D.Lâm)

Từ chiều 22-8, 310 tổ công tác do Bộ Tư lệnh TP HCM tổ chức phối hợp cùng mọi lực lượng tăng cường nhận nhiệm vụ hỗ trợ xã, phường, thị trấn vận chuyển gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực - thực phẩm đến từng nhà, đi chợ thay người dân với mục tiêu tuyệt đối không bỏ sót một ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Cùng ngày, 2 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 có mặt tại huyện Củ Chi (TP HCM) để hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lực lượng tăng cường thực hiện nhiệm vụ dự phòng phòng chống dịch, theo kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi và Sư đoàn Bộ binh 5.

Tại huyện Củ Chi, chiến sĩ bộ binh nhanh chóng tập huấn kỹ năng bảo hộ, phòng dịch. Sau đó, 2 tiểu đoàn đến nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

