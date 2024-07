TP HCM: Nhiều cây xanh bật gốc, ô tô gặp nạn trên đường Ngô Gia Tự

Theo đó, từ 16 giờ ngày 14-7, TP HCM mưa dông nhiều nơi, tuy không quá lớn nhưng gió khá mạnh. Thời điểm này, một ô tô khi di chuyển hướng từ Ngã bảy Lý Thái Tổ rẽ vào đường Ngô Gia Tự (quận 10) bất ngờ bị một cây xanh lớn bật gốc, ngã đè lên nóc xe.

Hiện trường cây xanh trên đường Ngô Gia Tự (quận 10) ngã đè lên nóc ô tô

Sau khi xảy ra sự việc, CSGT phối hợp với đơn vị chức năng trên địa bàn phong toả đoạn đường cây bị ngã, phân luồng giao thông và thu dọn phần cây ngã trên đường. Sự việc rất may không có thiệt hại về người, chiếc ô tô bị sập phần nóc.

Hơn 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường.

Vị trí cây ngã bị phong toả

Nóc ô tô bị sập, rất may người bên trong xe vẫn an toàn

Khắp tuyến đường Ngô Gia Tự (quận 10) gió mạnh khiến nhiều cây xanh rụng lá, rơi nhánh nhỏ xuống đường

Chị Đinh Thị Ý Nhi (người dân chứng kiến sự việc), cho biết khi chị đang làm việc thì nghe tiếng động lớn ngoài đường, từ cửa hàng đi ra tôi thấy một cây lớn bật gốc, ngã đè lên chiếc ô tô. Lúc đó khoảng hơn 16 giờ, mưa nhỏ nhưng gió thì khá mạnh.

"Trên xe ô tô có cả người lớn và trẻ nhỏ, rất may họ không sao và an toàn ra khỏi xe. Sau đó, cơ quan chức năng đến và phong toả 2 đầu đường và dọn dẹp hiện trường. Mưa dông, cây xanh ngoài đường bật gốc, ngã như vậy thật sự rất nguy hiểm, cũng may là gia đình đó không ai bị thương" - chị Nhi kể.

Cùng chiều 14-7, một cây lớn đối diện cổng TAND và UBND phường Bến Nghé (quận 1) cũng bật gốc, ngã ra đường. Công an quận 1, PCCC và Công ty cây xanh đã khẩn trương có mặt xử lý sự cố. Lực lượng chức năng phong toả khoảng 100m đường từ giao lộ Lý Tự Trọng - Chu Mạnh Trinh đến Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng.

Hiện trường cây xanh bật gốc, ngã ra đường

Cây xanh bật gốc trước cổng TAND và UBND phường Bến Nghé (quận 1)

Lực lượng chức năng có mặt, xử lý hiện trường

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]