TP HCM - một năm vất vả, nghĩa tình

Năm 2021, khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại nhiều nơi, trong đó ở TP HCM dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng nhất và gây tổn thất nặng nề nhất, cả thành phố đã căng mình chống dịch, đưa nhịp sống trở lại "bình thường mới".

Bên cạnh trọng trách đó, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM… còn chỉ đạo sát sao công tác ở tất cả lĩnh vực khác để thành phố sớm phục hồi và phát triển toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Báo Người Lao Động Xuân Nhâm Dần - 2022 điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM năm 2021 qua ảnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào sáng 5-9

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM (bìa trái) - phát biểu tại phiên họp thứ IX của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức chiều 14-4-2021

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Củ Chi

Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM (thứ 2 từ phải qua) - tham gia các hoạt động tại Lễ phát động “Tuần lễ du lịch TP HCM - Thành phố tôi yêu”, tháng 12-2021

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức (giữa) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân)

Sáng 1-12-2021, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, dẫn đầu đã đến Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP HCM thăm và chúc mừng nhân dịp 46 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2021)

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Hữu Hiệp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát số 12 trên tuyến biên giới huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Ngày 21-10-2021, Đoàn công tác TP HCM - do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) làm Trưởng đoàn - đến thăm và hỗ trợ tỉnh Cà Mau 1 tỉ đồng để phục vụ phòng chống dịch Covid-19, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, phần quà an sinh xã hội cho tỉnh

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM - đến thăm và tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại phường 5, quận 3

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, sáng 4-8-2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM - đã đến thăm, tặng quà công nhân, người dân lao động tự do ở các khu nhà trọ trên địa bàn phường Thới An và phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đây là những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Sáng 1-11-2021, Đoàn công tác Công an TP HCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố - dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và tặng tỉnh Hậu Giang 500 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2021), ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2021) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2021), sáng 1-9-2021, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM (quận 4)

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-mot-nam-vat-va-nghia-tinh-20220130000543975.htm