TP HCM: Lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP HCM (Ban Chỉ đạo 138) vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo lực lượng liên quan phối hợp với công an thực hiện tốt đợt cao điểm, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Trong đó, Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, vàn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và thành phố.

Cục Hải quan thành phố phối hợp Cục Thuế thành phổ, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cạnh đó là các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế nhất là đối với các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố ứng dụng dữ liệu dân cư để triển khai công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động. Loại bỏ ngay các SIM "rác", góp phần phòng ngừa tội phạm đặc biệt là tội phạm "tín dụng đen", tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với lực lượng công an triển khai giải pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, hạn chế tối đa nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ "núp bóng" hoạt động văn hóa để vi phạm pháp luật, nhất là trong các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu xuân 2024.

Ban chỉ đạo 138 đề nghị VKSND, TAND thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án trong đợt cao điểm. Từ đó, kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật; lựa chọn, xác định một số vụ án điểm đưa ra xét xử để răn đe tội phạm, phòng ngừa chung.

Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện và TP Thủ Đức phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội (các vấn đề liên quan đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, lãn công). Không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng công an trong tuần tra, kiếm soát phòng ngừa tội phạm.

