Bất ngờ kết quả 1 tuần ra quân kiểm soát giao thông ở Đồng Nai

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác của Bộ Công an thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trên tuyến Quốc lộ 20, từ ngày 25 đến 31-10.

Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý 703 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, tốc độ, chở quá tải, sử dụng giấy phép lái xe giả, tạm giữ 436 phương tiện.

Đặc biệt, trong số các trường hợp vi phạm trên, có đến 323 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (trong đó có 1 xe khách, 6 xe tải, 20 ô tô con, 314 mô tô); 31 trường hợp lái xe sử dụng ma túy (trong đó có 1 xe khách, 3 xe tải, 1 xe đầu kéo, 14 ô tô con, 9 mô tô); 3 trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 20 cũng như các tuyến đường khác, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai với Lâm Đồng. Vừa qua, xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi và ô tô 16 chỗ khiến 5 người chết, 4 người bị thương thuộc địa phận xã Phú Vinh, huyện Định Quán.

