Tông trực diện với xe tải, 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Thứ Hai, ngày 20/07/2020 14:33 PM (GMT+7)

Trời tối 2 thanh niên đi xe máy đã tông trực diện vào xe tải đang lưu thông hướng ngược lại khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 0 giờ 10 phút rạng sáng nay (20-7) trên Quốc lộ 20 đoạn km 92+500 (thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Cú tông trực diện khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS: 49L1 - 079.13 do anh Nguyễn Phan Thế A (21 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) điều khiển chở phía sau là anh Nguyễn Quốc T (21 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 7, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) lưu thông trên Quốc lộ 20, theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM.

Khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào đầu xe tải mang BKS: 60C - 451.09 do tài xế Đào Tấn Thành (25 tuổi, ngụ tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông trực diện rất mạnh khiến xe máy biến dạng hoàn toàn. Hậu quả, cả 2 thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra trong đêm khiến 1 xe máy khác không kịp xử lý đã té vào hiện trường vụ tai nạn trước và bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn vào đêm khuya do trời tối hạn chế tầm nhìn, một xe máy khác lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt về TP HCM do anh Nguyễn Công Tín S (quê Long An) điều khiển không kịp xử lý đã té ngã vào hiện trường vụ tai nạn, anh S bị thương, xe hư hỏng nặng.

Đến hơn 5 giờ rạng sáng ngày 20-7, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tong-truc-dien-voi-xe-tai-2-thanh-nien-di-xe-may-tu-vong-tai-cho-20200720115543481.htm