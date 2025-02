Tổng rà soát hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Văn phòng Chính phủ ngày 19/2 truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và các tỉnh thành rà soát bất cập trong việc cấp phép, bố trí điểm dừng đỗ, trông giữ xe gây xung đột giao thông. Kết quả rà soát báo cáo Thủ tướng trước 15/3.

Đèn giao thông tại đầu cầu Chương Dương, Hà Nội, ngày 2/1/2025. Ảnh: Minh Quân

Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ năm 2025, mức phạt đối với hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông là 4-6 triệu đồng đối với tài xế xe máy và 18-20 triệu đồng với người lái ôtô. Nhiều vi phạm khác tăng mức phạt 20-30 lần.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cho biết lỗi kỹ thuật tại một số nút giao do sử dụng đèn tín hiệu thế hệ cũ, phải điều khiển thủ công. Điều này gây độ trễ khi chuyển đổi chu kỳ đèn giữa các khung giờ cao điểm và thấp điểm. "Tại các nút giao có lỗi kỹ thuật, cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt. Người dân không phải lo lắng về việc bị phạt oan", ông nói.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tài xế cần dừng xe trước vạch khi đèn chuyển vàng. Trường hợp đã vượt qua vạch dừng, xe vẫn được phép di chuyển. Người nhường đường cho xe ưu tiên như xe cứu hỏa, xe cấp cứu... sẽ không bị xử phạt, ngay cả khi không tuân thủ tín hiệu đèn. Nếu người dân cho rằng bị xử phạt không thỏa đáng thì có thể khiếu nại hoặc khởi kiện. Cảnh sát giao thông sẽ xem xét và đối chiếu các yếu tố liên quan để đảm bảo xử lý công bằng.