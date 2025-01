Công an lên tiếng về thông tin 'xe đầu kéo gây tai nạn do đèn tín hiệu chuyển sang đỏ đột ngột'

Chiều 18/1, PC08 cho biết thông tin xe đầu kéo chở sắt thắng gấp do đèn tín hiệu chuyển đột ngột sang đỏ dẫn đến tai nạn với người đi xe máy đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: C.A.

Theo PC08, trưa 16/1, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Phước lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Trạm thu phí An Sương - An Lạc đi ngã tư An Sương.

Khi đến gần giao lộ quốc lộ 1 - Liên khu 4-5 (quận Bình Tân), tài xế không chú ý nhìn đèn từ trước nên khi thấy đèn chuyển từ vàng sang đỏ đã vội vàng thắng gấp làm cho hàng hóa trên xe bị trượt rơi xuống đường.

Thời điểm này, một người điều khiển xe máy chạy phía sau thắng gấp và tự té ngã dẫn đến bị thương nhẹ ở chân, không phải do các tấm thép va chạm hoặc bị đè lên gây thương tích nặng như mạng xã hội đăng tải.

Các tấm thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường. Ảnh: C.A.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng xác định, tài xế đã cho xe điều khiển với tốc độ 42km/h theo theo xu hướng tăng tốc qua giao lộ, trước thời điểm gây ra sự cố. Ngoài ra, hàng hóa trên xe là các tấm thép lớn, nặng không được chằng buộc đảm bảo an toàn theo quy định.

Đại diện PC08 cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 rất đông do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao trong dịp cận Tết.

Do đó, Đội CSGT Phú Lâm được tăng cường tại giao lộ để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông từ tự động sang thủ công, do CSGT bấm nút điều khiển.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế xe đầu kéo. Ảnh: C.A.

Khi điều khiển chế độ thủ công thì đèn tín hiệu giao thông cũng thực hiện theo nguyên tắc từ xanh sẽ chuyển nhấp nháy sang vàng từ 3 đến 5 giây, sau đó mới chuyển sang đỏ. Vì vậy, không có hiện tượng đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ đột ngột làm tài xế không kịp “trở tay” phải thắng gấp gây ra sự cố trên.

Hiện Đội CSGT Phú Lâm đang tạm giữ xe đầu kéo và các giấy tờ có liên quan để củng cố hồ sơ, xử phạt theo quy định của pháp luật.