Tổng duyệt đại lễ 30-4: Cấm xe hàng chục tuyến đường trung tâm TP HCM từ ngày 22-4

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, du khách chỉ được phép đi bộ về nhà riêng hoặc về khách sạn lưu trú. Cán bộ, công chức làm công việc cấp bách phải có giấy tờ chứng minh hoặc liên hệ công an phường để được hướng dẫn. Người dân có nhà trong khu vực nêu trên cần có phương án sắp xếp xe trước khi lực lượng chức năng thiết lập hàng rào kiểm soát. Công an TP HCM cũng đề nghị người dân cung cấp số điện thoại người điều khiển xe để lực lượng chức năng liên hệ di dời xe trong trường hợp đột xuất do yêu cầu công tác bảo vệ. Trong thời gian 30 phút, nếu không liên hệ được, lực lượng chức năng sẽ di chuyển (cẩu xe) về trụ sở công an phường gần nhất.