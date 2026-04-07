Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Tiếp theo Chương trình Kỳ họp thứ nhất, ngày 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, làm quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và một số chức danh khác.

Theo chương trình, từ 8 giờ đến 9 giờ, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp). Quốc hội thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

9 giờ 15 ngày 7-4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức trước Quốc hội. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Các đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình kỳ họp, từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng, thực hiện thủ tục: Thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 14 giờ 10 phút, Quốc hội họp riêng, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 40 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 14 giờ 40 phút, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 16 giờ, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: Thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.