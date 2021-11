Tồn 30 triệu liều vaccine, vì các tỉnh tiêm chậm hay lý do gì?

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 09:30 AM (GMT+7)

Trước thông tin còn trên 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19 chưa tiêm, các tỉnh có tỷ lệ phủ vaccine thấp khẳng định không có chuyện tồn đọng.

Chiều ngày 17/11, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn không tồn kho vaccine phòng Covid-19 chưa tiêm.

Tổng số vaccine tỉnh nhận về đến ngày 16/11 là hơn 2,6 triệu liều và phân bổ hết cho các địa phương.

“Không có chuyện tồn kho vaccine chưa tiêm, nếu tồn là vaccine giữ lại cho mũi 2, mũi 3 sau khi tiêm mũi 1 cho người dân”, ông Trương cho hay.

Được biết, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được 1.836.304 liều vaccine phòng Covid-19. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở được tiêm ít nhất 1 liều đạt 70,47%.

Tại Nghệ An, ông Trân Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã tiêm được 1,9 triệu/1,9 triệu liều vaccine cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Số vaccine được phân bổ đến thời điểm này là 2,8 triệu liều. Trong đó, số chưa tiêm là 871.200 liều, loại vaccine Abdala được Bộ Y tế phân bổ.

“Trong quyết định phân bổ nêu rõ là để tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho những người đã tiêm mũi 1. Sau khi tiếp nhận từ Bộ, Sở đã tham mưu cho tỉnh có quyết định phân bổ về cho tất cả các địa phương rồi.

Trong sáng nay, đã chuyển về cho địa phương. Trong ngày mai và ngày kia sẽ tiến hành tiêm trả 435.600 liều mũi 2. Vì vậy, không thể nói là tồn vaccine, chỉ là chưa tiêm được vì chưa đến thời hạn trả mũi.

Tốc độ tiêm ở Nghệ An phải khẳng định là rất nhanh, hiện đứng thứ 4 cả nước về tỷ lệ tiêm theo số vaccine phân bổ”, ông Tuệ nhấn mạnh.

Đến nay, Nghệ An đã tiêm đủ 2 mũi cho 419.877 người, chiếm 17,5% dân số (tính từ 18 tuổi trở lên); 1.548.274 người đã được tiêm mũi 1, chiếm 64,5% dân số (tính từ 18 tuổi trở lên). Riêng TP Vinh đã tiêm phủ mũi 1 đạt tỷ lệ 100% dân số.

Tại Cao Bằng, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cũng khẳng định không có chuyện tồn vaccine và tỉnh đã tiêm hết số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ.

Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có khoảng 60% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Vì thế, tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cấp khoảng 300.000 liều vaccine để ưu tiên tiêm chủng cho người dân vùng có nguy cơ cao, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

Trong khi đó, tại Bắc Kạn, CDC tỉnh Bắc Kạn thông tin, đến nay toàn tỉnh đã tiêm hơn 244.000 liều vaccine cho người dân, đạt 86% số lượng được bộ Y tế phân bổ. Hiện toàn tỉnh vẫn còn tồn hơn 35.000 liều đang được gửi bảo quản tại Viện dịch tễ Trung ương hơn 1 tuần nay.

“Nguyên nhân tồn đọng là do việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn, hiện CDC Bắc Kạn đang chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, TP trong tỉnh rà soát lại các đối tượng liên quan, triển khai tiêm chủng toàn bộ vaccine được phân bổ trong tuần tới” đại diện CDC Bắc Kạn cho hay.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số liều vaccine phòng Covid-19 đã sử dụng đến chiều 16/11 là trên 101 triệu liều, đạt trên 88% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi, nhóm tiêm đủ 2 mũi đạt xấp xỉ 50%. Như vậy so với số vaccine đã phân bổ và số lượng đã tiêm thì đến nay vẫn còn khoảng 15 triệu liều chưa được sử dụng. So với số lượng đã tiếp nhận còn trên 30 triệu liều chưa tiêm. Trong khi từ nay đến tháng 12 vắc xin sẽ về nhiều. Bộ Y tế cũng cho biết trong thời gian qua đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Tuy nhiên theo thống kê, đến ngày 14/11 vẫn có 9/63 tỉnh có tỉ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine mức dưới 70% người từ 18 tuổi trở lên, trong đó 5 tỉnh có tỉ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La (45,5%), Thanh Hóa (50,6%), Nam Định (58,2%), Nghệ An (60%) và Cao Bằng (63,2%).

