Khởi tố 4 người liên quan đến sai phạm trong bồi thường tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

4 bị can trong bị trong vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: CAKH.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện trong quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) xuất hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Các hành vi được phát hiện gồm: lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ; thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng bồi thường trái quy định.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi, công chức UBND xã Phước Hà); Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân) về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025). Kịp thời ngăn chặn số tiền thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.