Toàn cảnh: Ngành Công an tinh gọn bộ máy như thế nào?

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đánh giá lần đổi mới tổ chức bộ máy là một cuộc cách mạng của ngành công an.

Loại bỏ cấp trung gian

Theo tướng Lương Tam Quang, tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và tinh giản biên chế, tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Trong đó, Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp cục trực thuộc Bộ. Việc sắp xếp theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ sáp nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/thành trực thuộc trung ương vào công an cấp tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND cũng được sắp xếp tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.

“So với bộ máy, tổ chức cũ, Bộ Công an giảm sáu tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội” - chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay.

Riêng với lực lượng công an xã, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay: Trong Luật CAND sửa đổi sắp tới có một chương riêng để điều chỉnh, từ đó có lộ trình dần chính quy lực lượng công an xã. Trước mắt sẽ chính quy ở một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

Nếu thời gian tới, Luật Các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được thông qua thì sẽ có công an các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Ngành công an sẽ nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả hơn khi được tinh gọn bộ máy. Ảnh: HTD

Khẩn trương ổn định, sắp xếp cán bộ

Trong các cuộc hội nghị, làm việc với các tỉnh/thành, khi đề cập về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là quá trình đúc kết, kế thừa, phát huy các ưu điểm của tổ chức, bộ máy Bộ Công an trong hơn 70 năm qua, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức, bộ máy nhà nước và xây dựng lực lượng CAND.

Việc này đụng chạm ghê gớm, quân số như thế chuyển đi đâu, công an cấp xã như thế nào, tình hình sắp xếp lại đội ngũ, cần chú ý từng bước đi cho chắc chắn, cần làm tốt công tác tư tưởng, phải đồng lòng nhất trí cao. Đã ra được nghị quyết rồi, đã quyết rồi thì phải làm, không bàn đi bàn lại và trong quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy ngành công an tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia… sáu tháng đầu năm vào sáng 26-6

Mục tiêu của việc này gắn với hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương có cơ cấu, số lượng hợp lý; thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời là bí thư cấp ủy để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các mặt công tác công an.

Việc triển khai thực hiện đề án cũng là để giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của CAND; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí công an xã chính quy. Từ đó lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, khắc phục được chồng chéo, chia cắt.

Bộ trưởng cũng nhìn nhận việc sắp xếp sẽ có những khó khăn nhất định như: Sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; việc thực hiện chế độ, chính sách, ổn định tư tưởng, tâm tư tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ...

Thời gian tới, ông Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng trình độ, năng lực, sở trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thành lập. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai Đề án 106 và thực hiện nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bộ Công an.

Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.