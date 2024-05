Tòa trả hồ sơ vụ bảo kê xe quá tải qua trạm CSGT Suối Tre để làm rõ 6 vấn đề quan trọng

Tóm lược nội dung vụ án Theo cáo trạng, trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn từ huyện Trảng Bom đến huyện Xuân Lộc (giáp ranh với tỉnh Bình Thuận). Đây là tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều xe tải chở cát đá đi ngang qua. Do đó Trương Công Quang đã cấu kết với đồng phạm để lập đường dây thu tiền “bảo kê”. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến tháng 9-2022, Trương Công Quang cùng Hậu, Út, Đạm, Diệu Hoa và Ngọc đã thu tiền của các chủ xe, lái xe theo hình thức “bảo kê” không bị CSGT kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi thu tiền hàng tháng, Quang sẽ đưa cho Trần Quang Tân để Tân lo cho lực lượng CSGT. Trong khoảng thời gian trên nhóm này đã nhận tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Đến tháng 9-2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Tân, Quang, Út và Hậu để điều tra. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án công an còn xác định cùng phương thức, thủ đoạn tương tự thì Nguyễn Đăng Khoa đã nhận tiền của nhiều rất nhiều chủ xe và tài xế tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng đưa cho Trần Quang Tân để hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm. Ngay sau đó Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đăng Khoa. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định từ tháng 11-2021 đến tháng 11-2022, Lê Bảo Ngọc (giám đốc Công ty TNHH Thương mại Bảo Ngọc Transport) cùng với Hoàng Thị Việt Hà hứa sẽ "bảo kê" xe vi phạm không bị CSGT xử phạt. Các chủ xe, lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty Bảo Ngọc chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Từ tháng 12-2021 đến tháng 11-2022, Hoàng Hiệp (giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm) cùng với Hoàng Thanh Sỹ và Tạ Thị Thu Trà cũng đứng ra "bảo kê", hứa CSGT không xử phạt khi vi phạm. Tài xế, nhà xe phải đóng tiền hàng tháng để được và gắn logo Công ty Bảo Trâm. Bằng thủ đoạn này nhóm này đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 900 triệu đồng của các nhà xe và tài xế.