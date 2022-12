Tòa lý giải việc chậm xét xử vụ án 'Nhà mua 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc'

Chiều 25-12, ông Nguyễn Văn Quyện (335 bis Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình) cho biết TAND quận Tân Bình đã có văn bản trả lời ông về việc sẽ sớm đưa vụ án “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” mà vợ chồng ông là nguyên đơn ra xét xử.

Thời gian qua, ông Quyện nhiều lần khiếu nại việc tòa chậm đưa vụ án ra xét xử.

Ông Nguyễn Văn Quyện trình bày tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Theo đó, ngày 3-11-2020, cấp giám đốc thẩm đã hủy hai bản án giải quyết vụ án tranh chấp nhà đất giữa vợ chồng ông với Trần Vũ Trường. Hồ sơ đã được chuyển về và tòa đã thụ lý lại từ ngày 16-12-2020.

Ông Quyện khiếu nại rằng chứng cứ đã có đầy đủ trong hồ sơ. Trước đây, tòa giải quyết chưa phù hợp quy định pháp luật nên án bị hủy. Ông tha thiết mong tòa tuân thủ luật pháp để giải quyết vụ án đúng hạn luật định.

Vụ án đã bước sang năm thứ tám, gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần và vật chất của ông và gia đình ông. Ông hiện đã trên 70 tuổi nên lo ngại sức khỏe không đảm bảo để theo kiện lâu hơn nữa.

Trong văn bản ngày 13-12, tòa trả lời ông rằng vụ án phức tạp và có nhiều đương sự tham gia tố tụng. Tòa phải thu thập chứng cứ, xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Công an phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM; Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và Công an phường Quảng An, TP Hà Nội; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình. Đồng thời, do dịch nên việc thu thập chứng cứ bị gián đoạn.

Sau đó, tòa tiếp tục giải quyết vụ án. Tòa hai lần lập biên bản về việc không tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải do một số đương sự vắng mặt hoặc có đơn xin vắng mặt.

Tòa đã ban hành thông báo kết quả phiên họp cho các đương sự này được biết. Sau khi tống đạt đầy đủ và hợp lệ các văn bản tố tụng cho các đương sự, tòa sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm với tình tiết "Nhà mua 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc" mà Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần thông tin.

Ngày 2-10-2014, ông Quyện nộp tiền trả nợ trước hạn cho ngân hàng để lấy giấy tờ nhà, đất 335bis Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình đang thế chấp ra. Cùng ngày, vợ chồng ông ký công chứng chuyển nhượng và giao bản chính giấy tờ nhà, đất cho Trường.

Ngay hôm sau, Trường đã cập nhật, sang tên xong. Khi ông Quyện đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Bình nộp hồ sơ xóa thế chấp thì tá hỏa vì việc xóa thế chấp đã được thực hiện trước đó ba ngày. Toàn bộ quá trình xóa thế chấp, kê khai thuế trước bạ (trước cả khi ông có đơn yêu cầu) rồi cập nhật sang tên cho Trường chỉ trong 3 giờ đồng hồ.

Cùng thời gian đó, chỉ 14 ngày sau khi ký hợp đồng và còn thiếu 47 tỉ thì Trường đã đại hạ giá còn 28 tỉ và chuyển nhượng cho bà Hoàng Ngọc Điệp.

Theo quyết định giám đốc thẩm ngày 3-11-2020 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, căn cứ Điều 425 BLDS 2005, yêu cầu hủy hợp đồng của ông Quyện là có căn cứ; cần tôn trọng sự thỏa thuận giữa ông Quyện và Trường về việc hủy hợp đồng khi Trường không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán.

Ông Quyện phát hiện nên tháng 11-2014, ông Quyện đi kiện hủy hợp đồng với Trường. Trường thừa nhận hợp đồng mua bán giữa Trường và bà Điệp là hợp đồng giả cách để che khoản vay 28 tỉ đồng. Món nợ này, Trường sẽ tự tính với bà Điệp.

Tuy nhiên, xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả TAND quận Tân Bình và TAND TP.HCM đều bác yêu cầu của ông Quyện, buộc gia đình ông phải ra khỏi nhà để trả nhà cho bà Điệp.

Ngày 3-11-2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án, giao hồ sơ cho tòa sơ thẩm xử lại.

Theo quyết định giám đốc thẩm, tranh chấp trong vụ án này là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất có tài sản gắn liền trên đất nên cần áp dụng Luật Đất đai 2013 để giải quyết.

Đồng thời, căn cứ Điều 425 BLDS 2005, cần tôn trọng sự thỏa thuận giữa ông Quyện và Trường về việc hủy hợp đồng khi Trường không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Căn cứ Điều 122, Điều 168 BLDS 2005, Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng sau đó giữa Trường và bà Điệp chưa có hiệu lực do bà Điệp vẫn chưa đăng bộ, sang tên.

Toà án hai cấp xét xử vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, quyết định bản án có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng luật, gây thiệt hại và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Quyện.

