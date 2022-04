Tin tức 24h qua: Uống 1 lon bia bị phạt 7 triệu đồng, tài xế liên tục đòi đo lại nồng độ cồn

Nguyên nhân nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hà Nội; Uống 1 lon bia, bị phạt 7 triệu đồng, tài xế liên tục đòi đo lại nồng độ cồn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Uống 1 lon bia bị phạt 7 triệu đồng, tài xế liên tục đòi đo lại nồng độ cồn

Tối 15/4, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM). Gần 23 giờ, lực lượng chức năng phát hiện ông L.V.C (quê Nghệ An) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh.

Người đàn ông bị CSGT dừng xe đo nồng độ cồn. Kết quả cho thấy người này đã sử dụng rượu bia, nồng độ 0,433 mg/l khí thở.

Với mức vi phạm này, ông C. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tức mức "kịch khung" (vượt quá 0,4mg/l khí thở) đối với người điều khiển xe máy. Ngoài số tiền phạt, ông C. bị tước bằng lái xe 23 tháng.

Nghe CSGT thông báo kết quả đo và lập biên bản xử lý vi phạm, người đàn ông không đồng tình. Ông C. nói mình chỉ uống 1 lon bia, không thể vi phạm "kịch khung" nên liên tục đề nghị CSGT đo lại. Sau hơn 1 giờ nghe CSGT giải thích, ông C. mới đồng ý ký vào biên bản xác nhận lỗi vi phạm.

Nguyên nhân nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hà Nội

Sáng 15/4, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H. (SN 1987, trú tỉnh Hoà Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Chân dung đối tượng Phùng Văn Vinh.

Đến tối ngày 15/4, công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Phùng Văn Vinh tại

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa.

Vinh đòi chị H. tiền và trong lúc xô xát, Vinh rút dao đâm chị H. tử vong.

Động đất liên hoàn ở Kon Tum

Từ sáng ngày 15 đến 16/4, trên địa bàn huyện Kon Plong (Kon Tum) đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp có độ sâu tiêu chấn từ 8-8,5 km, trong đó có trận với cường độ mạnh nhất là 4,1 Richter gây rung lắc mạnh.

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, khu vực Kon Tum nói chung và huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này độ lớn không quá 5 richter.

Các trận động đất liên tiếp thường có rung chấn, nhiều khả năng trong ngày 16/4 đến một vài ngày tới, các trận động đất vẫn tiếp tục xảy ra ở đây.

Lương tối thiểu sẽ tăng 6% sẽ được áp dụng nếu được Thủ tướng quyết định ban hành

Các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7 tới để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Chia sẻ về kết quả này, đại diện các bên tại hội đồng dù chưa đạt kỳ vọng ban đầu, nhưng cam kết cùng chia sẻ với người lao động (NLĐ) để vượt qua khó khăn hậu dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam (đại diện NLĐ tại Hội đồng tiền lương) cho hay, phía đại diện NLĐ đề xuất và mong mức tăng lương tối thiểu cao hơn mức tăng 6%. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mức tăng 6% cũng “chấp nhận được”, thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với NLĐ để cùng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về thời điểm tăng lương từ 1/7 tới, theo ông Hiểu, thông lệ tăng lương tối thiểu thường tính từ ngày 1/1 của năm kế tiếp, nhưng lần này lương tối thiểu đã gần 2 năm chưa tăng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi, thời điểm tăng lương như trên kịp thời giúp NLĐ bớt khó khăn.

Trụ điện bất ngờ đổ ầm xuống dầu nhớt đổ khắp mặt đường

Khoảng 16h ngày 16/4 trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TP.HCM), một trụ điện ngờ bị bật gốc ngã ra đường.

Tại hiện trường, trụ điện nằm chắn ngang đường, dầu nhớt đổ khắp mặt đường. Kế bên trụ điện bị ngã có một hố công trình. Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự cố nhiều người đi xe máy vừa qua nên thoát nạn. Đến 18h cùng ngày, hiện trường sự cố vẫn đang được công ty điện lực khắc phục.

