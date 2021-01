Tin tức 24h qua: Tuột tay bố mẹ lúc đi xem pháo hoa, bé gái bị lạc trong "biển người" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tuột tay bố mẹ lúc đi xem pháo hoa, bé gái bị lạc trong "biển người" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; Khởi tố 5 bị can liên quan vụ đưa người nhập cảnh trái phép ở An Giang... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tuột tay bố mẹ lúc đi xem pháo hoa, bé gái bị lạc trong "biển người" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

0 giờ 15 phút ngày 1/1, PC08 Công an TPHCM nhận được tin báo thất lạc con trong lúc chờ xem pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chị Võ Thị Thanh Thúy.

Gia đình chị gồm 8 người đang di chuyển tìm vị trí xem pháo hoa thì bị tuột tay cháu Hồ Hoàng Yến Châu. Ngay sau đó, gia đình đã cố gắng tìm kiếm nhưng do khu vực rất đông người xem bắn pháo hoa nên không tìm được.

Hình ảnh cháu bé được tìm thấy sau 10 phút nỗ lực tìm kiếm của lực lượng an ninh

Các cán bộ, chiến sĩ PC08 đang thực hiện công tác bảo vệ bắn pháo hoa được điều động tìm kiếm cháu bé.

May mắn, 10 phút sau, cháu bé đã được tìm thấy. Ngay sau đó, cháu bé được đưa về Công an phường Bến Nghé để giao lại cho gia đình.

Khởi tố 5 bị can liên quan vụ đưa người nhập cảnh trái phép ở An Giang

Tối 1/1, Bộ Y tế công bố thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1474 ca.

Ngày 1/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố năm bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị can Phan Phi Hùng (áo xanh) và Phạm Thanh Hập. Ảnh: CA

Các bị can gồm Phan Phi Hùng (41 tuổi), Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (30 tuổi), Phạm Thanh Hập (30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Kết quả điều tra ban đầu Cơ quan An ninh điều tra xác định bị Hùng là người móc nối với những người ở Campuchia để đưa nhóm BN 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Bốn bị can còn lại do Hùng móc nối để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đến nơi người nhập cảnh trái phép yêu cầu.

Ngày đầu năm mới cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây kẹt cứng vì 4 ô tô đâm liên hoàn

Gần 11h ngày 1/1, ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến gần cầu Mương Kênh (thuộc Km+1, phường An Phú, quận 2, TP.HCM) thì lao về trước tông vào ô tô khác. Lực tông mạnh khiến phương tiện này lao về trước tông vào 1 ô tô và 1 xe taxi.

Hiện trường 4 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc HLD

Vụ tai nạn khiến 4 phương tiện bị nát đầu, bẹp đuôi trong ngày đầu năm mới. Trong đó, một phương tiện bị biến dạng phần đầu, 2 túi khí bị bung.

May mắn tai nạn không có thương vong về người nhưng giao thông trên cao tốc HLD bị ùn tắc.

Tài xế Camry bỏ lại xe khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn “khủng” trong đêm giao thừa

31/12/2020 rạng sáng ngày 1/1/2021, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Phòng CSGT phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm giao thông tại phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn thuộc địa bàn quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Tổ công tác gọi xe cẩu đến đưa ô tô Camry mang BKS 29A-525.99 về bãi tạm giữ theo qui định

Vào thời điểm trên, Tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô Camry mang BKS 29A-525.99 do một thanh niên điều khiển, trên xe có 2 cô gái. Sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu lái xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, thanh niên điều khiển ô tô Camry mang BKS 29A-525.99 vi phạm 0,847 miligam/1 lít khí thở.

Thanh niên điều khiển xe xuất trình GPLX mang tên Phạm Huy Thông (SN 1989, ở Mễ Trì, Từ Liêm, TP Hà Nội) và sau đó 2 cô gái ngồi trên xe cùng thanh niên này bỏ đi lên xe taxi.

Được biết, với vi phạm trên, tài xế Thông sẽ bị phạt 35 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày, tước GPLX 23 tháng theo qui định.

