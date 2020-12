Tin tức 24h qua: Cảnh sát đột kích quán bar trong phố cổ Hà Nội, nhiều dân chơi "phê" chưa tỉnh

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 20:06 PM (GMT+7)

Cảnh sát đột kích quán bar trong phố cổ Hà Nội, nhiều dân chơi "phê" chưa tỉnh; Hà Nội có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021...là những tin nóng nhất 24h qua.

Cảnh sát đột kích quán bar trong phố cổ Hà Nội, nhiều dân chơi "phê" chưa tỉnh

Vào khoảng 1h30 sáng ngày 25/12, nhận được tin báo tại quán bar ở 15 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) có hàng trăm thanh niên nam nữ tập trung hò hát, có biểu hiện sử dụng ma túy, bóng cười… Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lực lượng kiểm tra làm rõ.

HIện số dân chơi vẫn "phê" bị tạm giữ tại Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Qua kiểm tra hầu hết các bàn rượu trong bar đều có biểu hiện sử dụng rượu không có nguồn gốc xuất xứ... Cơ quan công an đã thu giữ nhiều mẫu phẩm đưa đi xét nghiệm, đồng thời tạm giữ số thanh niên trong quán.

Đến sáng 25/12, nhiều thanh niên còn chưa tỉnh để lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm ma tuý. Hiện tại thống kê, có khoảng gần 200 dân chơi trong quán bar bị tạm giữ.

Chỉ mất 5 phút làm thủ tục cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử

Từ ngày 1/1/2021, Công an TP.HCM sẽ cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử cho trên 10,4 triệu người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố.

Khi người dân đến Phòng PC06 Công an TP.HCM và các đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở công an 24 quận, huyện để cấp đổi CCCD có gắn chip chỉ cần nói tên, ngày/tháng/năm sinh và địa chỉ cho cán bộ.

Cán bộ tiếp nhận sẽ thao tác trên máy, toàn bộ thông tin của người dân sẽ hiện ra và người dân chỉ cần kiểm tra lại lần nữa. Kiểm tra xong, cán bộ mời người dân chụp ảnh và lăn tròn 10 ngón tay. Sau đó người dân có thể lấy giấy hẹn và ra về.

Người dân làm căn cước công dân tại Phòng PC06 Công an TP.HCM.

Chỉ mất khoảng 5 phút để làm thủ tục. Quy trình nhận thẻ sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 5-7 ngày, người dân có thể đến tận nơi hoặc nhận qua bưu điện.

Hà Nội có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/202, tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021

UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định…

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố.

Vụ đốt pháo tại đám cưới huyện Sóc Sơn đầu năm 2020. Ảnh minh họa

Địa phương nào xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong và sau dịp lễ, Tết xảy ra vi phạm trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Tài xế cố thủ trong xe khách để livestream, chống đối công an

Đêm 24/12, N.A.C (34 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển xe khách 16 chỗ, chạy lùi không đúng quy định. Đội CSGT - TT đề nghị tài xế C. xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính.

Vì N.A.C có biểu hiện say xỉn, chống đối, không hợp tác nên lực lượng chức năng phải đưa tài xế và chiếc xe khách về trụ sở Công an TP.Đà Lạt để làm việc. Tài xế này xin đi vệ sinh nhưng lại ngồi lỳ trong đó hơn 30 phút. Sau đó, C. ra khỏi nhà vệ sinh rồi leo lên xe, khoá cửa và “cố thủ” trong đó.

Tài xế "cố thủ" trong xe.

C nằm gác chân lên vô lăng, liên tục gọi điện thoại, livestream cười nói vui vẻ, mặc cho các cán bộ Đội CSGT-TT liên tục gõ cửa, yêu cầu ra khỏi xe. Tài xế này liên tục chống đối, không cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, không ký biên bản và làm xét nghiệm ma túy.

Thấy N.A.C có biểu hiện mất kiểm soát, hành vi không bình thường, lực lượng chức năng cho gia đình bảo lãnh đối tượng về nhà.

Sáng 25/12, lực lượng chức năng triệu tập C. lên làm việc để xử lý các hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối lực lượng chức năng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ, công chức, người lao động ở Hà Nội

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh năm 2021.

Theo đó. công chức, viên chức trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gồm 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Do ngày 13/2/2021 và 14/2/2021 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 15/2/2021 và 16/2/2021 (tức ngày mùng 4 và 5 Tết Nguyên đán).

Về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 gồm 4 ngày, từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

