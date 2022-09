Tin tức 24h qua: Thêm đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

Thứ Ba, ngày 13/09/2022 20:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thêm đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023; Xác minh việc lấy ảnh người chết từ 2 năm trước để kêu gọi từ thiện... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thêm đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, đối với 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đưa ra, Bộ Tài chính lựa chọn phương án 2, đó là, nghỉ 5 năm ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Tức là công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ thứ Bảy ngày 21/1/2023 dương lịch (30 tháng Chạp) đến hết Chủ nhật ngày 29/1/2023 dương lịch (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tổng cộng 9 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 111, Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Theo Bộ Tài chính, việc lựa chọn phương án nêu trên vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa hài hòa, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động có thêm thời gian (9 ngày nghỉ Tết) nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình, đặc biệt là người đi làm xa.

Truy tố cựu cục phó QLTT Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

VKSND Tối cao mới đây hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn. Trong số 34 bị can, ông Trần Hùng (cựu tổ trưởng Tổ 304 – nay là Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường) bị truy tố tội nhận hối lộ, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) tội môi giới hối lộ.

Bị can Trần Hùng, cựu tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh: CA

Ba cựu cán bộ QLTT bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Lê Việt Phương (cựu phó đội trưởng), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (đều là cựu kiểm soát viên Đội QLTT số 17, Hà Nội).

29 bị can còn lại bị truy tố tội sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó có Cao Thị Minh Thuận (giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát), Nguyễn Mạnh Hà (phó giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội)…

Mặc dù ông Trần Hùng không thừa nhận nhưng VKSND Tối cao cho rằng có đủ căn cứ để kết luận ông đã nhận hối lộ số tiền 300 triệu đồng.

4 ngày trước xảy ra vụ cháy ở quán karaoke ở Bình Dương, chuông báo cháy từng báo động giả

Bốn ngày trước khi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong, hệ thống chuông báo cháy tại cơ sở karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) báo động vang lên. Tuy nhiên, sau khi người trong cơ sở này đi kiểm tra thì không phát hiện có điểm nào phát cháy. Từ đó, các nhân viên trong cơ sở karaoke nghĩ hệ thống chuông báo cháy gặp vấn đề.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người tử nạn

Đêm 6/9, khi xảy ra vụ cháy, hệ thống chuông báo hoạt động vang lên có người còn nghĩ, chuông báo cũng không chính xác như lần trước. Chỉ khi nhân viên phục vụ ở tầng 2 hô hoán thông báo cháy, tất cả mọi người mới khẩn trương tháo chạy ra ngoài.

Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định vụ cháy cơ sở karaoke An Phú do chập điện ở trần tầng 2 sau đó lan lên tầng 3. Cơ sở này chỉ có lối thoát hiểm đi xuống tầng trệt và lên sân thượng. Để tiếp cận vào bên trong cứu người, lực lượng chức năng phải phá tường từ bên ngoài.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 133 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú.

Xác minh việc lấy ảnh người chết từ 2 năm trước để kêu gọi từ thiện

Ngày 12/9, trên trang facebook có tên "Đạo Phật", tài khoản “Tâm Hướng Phật” đăng tải bài viết với nội dung: vào khoảng 15h chiều ngày 9/9/2022, trên sông Vu Gia ở khu vực xã Đại Cường và Đại Nghĩa (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ lật thuyền khiến 6 người chết, 4 người bị thương.

Theo bài viết này, vụ tai nạn đã khiến 2 gia đình mất đi 6 người thân. Trong đó, có một gia đình ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường có 3 người chết.

Bài viết còn nêu khó khăn của các gia đình có người chết vì lật thuyền để kêu gọi "ủng hộ".

Thông tin lừa đảo kêu gọi từ thiện trên facebook

Ngày 9/9/2022 trên sông Vu Gia không có vụ lật thuyền như bài viết trên Facebook nêu. Những hình ảnh được đăng tải là của vụ lật thuyền này đã xảy ra vào 2 năm trước (ngày 25/2/2020). Theo lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc, đây là các đối tượng trên mạng lừa đảo kêu gọi từ thiện. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng đăng tin để xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố vụ cháy xưởng chăn ga làm 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội

Sáng 13/9, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn.

Trước đó, vào 16h36 ngày 10/9, xảy ra vụ cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà có 5 người, gồm 3 mẹ con chị V. và 2 thợ hàn xì. Đây là khu vực nhà kho được chủ nhà cơi nới ra để làm cơ sở kinh doanh. Khu vực này đang được sửa chữa, cải tạo. Chiều 10/9, gia đình chị V. gọi thợ đến làm thêm mái tôn ở chỗ để hàng. Quá trình làm việc, người thợ hàn đã làm tia lửa bén vào đệm xung quanh.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-them-e-xuat-nghi-9-ngay-dip-tet-nguyen-an-2023-a56944...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-them-e-xuat-nghi-9-ngay-dip-tet-nguyen-an-2023-a569449.html