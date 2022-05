Tin tức 24h qua: Thêm 2 tỷ đồng "tiếp lửa" cho các cô gái vàng Việt Nam

Thêm 2 tỷ đồng "tiếp lửa" cho các cô gái vàng Việt Nam; Bắt Giám đốc CDC Đồng Tháp liên quan vụ Việt Á... là những tin nóng nhất 24h qua.

Thêm 2 tỷ đồng tiếp lửa cho các cô gái vàng Việt Nam

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trước thềm trận chung kết môn bóng đá nữ Sea Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được phần thưởng 2 tỷ đồng từ phía Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Trước đó, ở trận ra quân thắng đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được “thưởng nóng” 500 triệu đồng từ VFF và 200 triệu đồng từ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trao thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ. Ảnh VFF

Tiếp đến, ở trận bán kết vượt qua đội tuyển nữ Myanmar, các cô gái vàng cũng đã được thưởng 1,3 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (800 triệu đồng), Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (200 triệu đồng) và tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (300 triệu đồng).

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận chung kết Sea Games 31 sẽ là đội tuyển nữ Thái Lan. Trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra vào 19h ngày 21/5 trên SVĐ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Bắt Giám đốc CDC Đồng Tháp liên quan vụ Việt Á

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hai (SN 1963), Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Lệ Ngọc (SN 1983), Phó trưởng khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt Á. Các bị can bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Trần Văn Hai, Giám đốc CDC Đồng Tháp

Theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19, tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở Đồng Tháp trong năm 2020 và 2021 là hơn 742 tỷ đồng.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các đơn vị ở Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng. Trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn 197 tỷ đồng, đã thanh toán gần 157 tỷ đồng và còn hơn 40,6 tỷ đồng chưa thanh toán.

"Hố tử thần" dài hơn 10m xuất hiện trên giữa ngã tư đường

Sáng 20/5, giữa ngã tư đường Nguyễn Oanh giao với Phan Văn Trị, quận Gò Vấp TP.HCM xuất hiện một hố tử thần có chiều dài hơn 10 m, sâu và rộng hơn 3 m.

Cận cảnh điểm sụt lún.

Tại đây, hệ thống cống cổ bằng nhôm lâu năm đã bị mục, vỡ và tràn nước ra đường. Sau đó xuất hiện hố sụp lún. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM cũng đang tổ chức khắc phục sự cố bằng cách thay cống mới, đổ đất, đá gia cố phần nền đường, sau đó tái lập mặt đường.

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu xuống còn 15 năm

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHXH (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng BHXH một lần. Với mục đích tăng tính hấp dẫn, thu hút NLĐ tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Cụ thể, dự luật BHXH sẽ đề xuất giảm thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung các quyền lợi, nhất là các quyền lợi ngắn hạn để gia tăng sự hấp dẫn, tạo động lực cho NLĐ tham gia BHXH.

Ngoài ra, để ngăn chặn và xử lý hành vi thu mua sổ BHXH, trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHXH (sửa đổi), Bộ LĐ-TB&XH còn đề xuất bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với hành vi mua bán sổ BHXH dưới mọi hình thức.

