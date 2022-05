Tin tức 24h qua: Làm rõ thông tin bác sỹ sản khoa “đòi” khám bệnh giữa đêm khuya

Làm rõ thông tin bác sỹ sản khoa “đòi” khám bệnh giữa đêm khuya; Công an vào cuộc vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang; Lý do tài xế Mazda kéo lê người phụ nữ đu bám bên hông xe... là những tin tức nổi bật 24h qua.

Làm rõ thông tin bác sỹ sản khoa “đòi” khám bệnh giữa đêm khuya

Ngày 4/5, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 3/5, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã nắm được thông tin vụ việc nhóm người đến nhà, hành hung phụ nữ trên địa bàn. Vụ việc được cho là xuất phát từ việc một bác sỹ sản khoa gọi điện cho nữ bệnh nhân hẹn đến khám lúc hơn 22h đêm dẫn đến mâu thuẫn, lan truyền clip trên mạng xã hội.

Theo Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, kết quả rà soát ban đầu cho thấy bác sỹ sản khoa trên không thuộc biên chế tại bất kỳ cơ sở y tế công lập nào do Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trực tiếp quản lý. Người này đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Cảnh người đàn ông thẳng tay tát người phụ nữ khi ngăn cản bắt người lên xe. Ảnh cắt từ clip.

Theo tường trình của những người có liên quan, nguyên nhân vụ việc được cho là khoảng 22h20 ngày 28/4, nữ bệnh nhân được bác sỹ tên Nam, đã từng khám phụ khoa trước đó gọi điện đến hẹn khám lại nhưng bị bệnh nhân thẳng thừng từ chối với lý do thời điểm đó đã là đêm muộn.

Vụ việc trên đã khiến bạn trai của người phụ nữ bức xúc, gọi lại dẫn đến lời qua tiếng lại với vị bác sỹ trên. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, vị bác sỹ này đã cùng cán bộ công an có mặt tại nhà nữ bệnh nhân (tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng) để bắt người vì cho rằng đã có đầy đủ bằng chứng lưu trong điện thoại. Sau khi được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ bức xúc trước hành động của vị bác sỹ và nhóm cán bộ công an trên.

Sau vụ việc trên, Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng đã bị yêu cầu tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Công an vào cuộc vụ hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang

Ngày 4/5, Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này đang thụ lý vụ việc đoàn khách tố quán hải sản Công Giang “chặt chém”.

Đại tá Giang cho biết đây là thông tin xảy ra trên môi trường không gian mạng. Vì vậy, Công an thành phố đang trong quá trình xác minh vụ việc theo quy định.

Hóa đơn 42,5 triệu đồng cho 38 kg hải sản. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 28-4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "tố" quán hải sản Cô Sương (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) "chặt chém" với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho 38 kg hải sản.

Ngay sau đó, đoàn liên ngành TP Nha Trang đã kiểm tra quán Cô Sương và cho rằng chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý khi đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở. So sánh các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại cơ sở tương đối phù hợp. Kiểm tra các cân trọng lượng đều có tem kiểm định và còn hiệu lực.

Tuy nhiên, ông Đ.X.M, người đã thanh toán hóa đơn 42,5 triệu đồng, cho rằng giá, số lượng và chủng loại thức ăn dọn ra so với trên hóa đơn cũng có chênh lệch.

Ông M. cho biết ông cùng những thành viên trong đoàn sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc trên.

Xe chở dầu bốc cháy giữa cao tốc, dòng xe cộ "chôn chân" trong khói đen

Chiều 4/5, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết một xe chở dầu tự bốc cháy, sau đó dầu loang ra đường và cháy dữ dội.

Theo ông Thành, vào khoảng 12h45 ngày 4/5, nam tài xế Nguyễn Hoàng Thương (SN 1973, quê Tiền Giang) lái xe tải chở dầu trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ TP.Hồ Chí Minh - miền Tây. Khi đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An, Long An), xe tải chở dầu bất ngờ bốc cháy. Tài xế tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, rồi cùng nhiều người khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Lúc này, dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngùn ngụt. Nhiều ôtô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã phải chặn 1 chiều đi từ TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương chỉ cho lưu thông 1 làn chiều ngược lại để xử lý đám cháy. Vụ cháy không ghi nhận thương vong về người và không có xe nào bị cháy lan. Dòng xe kẹt cứng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi từ TP.HCM do ảnh hưởng của vụ cháy.

Lý do tài xế Mazda kéo lê người phụ nữ đu bám bên hông xe

Liên quan đến vụ người phụ nữ đu bám bên hông xe ô tô Mazda, ngày 4/5, một lãnh đạo Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị mời tài xế trong vụ xe ô tô nhãn hiệu Mazda đến làm việc.

Qua xác minh, bước đầu lực lượng công an xác định chiếc xe Mazda xuất hiện trong clip thuộc sở hữu của công dân ở tỉnh Hưng Yên.

Người phụ nữ đu bám bên hông xe ô tô Mazda đang di chuyển.

Theo vị lãnh đạo này, tại cơ quan công an, tài xế T. (SN 1982, ở tỉnh Hưng Yên) cho biết, khoảng 13h55 ngày 1/5, anh T. điều khiển xe ô tô Mazda của gia đình chở vợ đi qua cầu Thanh Trì. Đến gần nút giao QL5, anh T. và vợ xảy ra xích mích, cãi vã. Lúc này, vợ anh T. xuống xe nhưng anh T. không để ý nên tiếp tục điều khiển xe chạy đi.

Trước đó, ngày 1/5, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện clip có độ dài gần 30 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đu bám bên hông chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda. Clip này đã thu hút sự chú ý của dư luận và lan tỏa nhanh trên nền tảng mạng xã hội này.

Thông tin mới vụ Hiệu trưởng mang sổ đỏ nhà trường đi "cầm"

Chiều 4-5, ông Nguyễn Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận Thường trực Huyện ủy đã họp và có văn bản giao cơ quan này vào cuộc xác minh, làm rõ việc ông Mai Thanh Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa khi có dấu hiệu vi phạm.

Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa

Ông Bình cho biết trong sáng nay (4/5), UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa đã về làm việc với Đảng ủy xã Châu Hóa, Chi bộ Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa - nơi ông Mai Thanh Huyền công tác, để công bố quyết định, nội dung kiểm tra.

Ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa nói sau khi 3 cơ quan về làm việc, xác minh ban đầu đã phát hiện có những dấu hiệu vi phạm đảng viên không được làm đối với ông Mai Thanh Huyền nên UBND huyện đã báo cáo với Thường trực Huyện ủy giao UBKT vào cuộc, làm rõ.

Trước đó, dư luận tại Quảng Bình những ngày qua cho rằng ông Mai Thanh Huyền đã dùng sổ đỏ của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, xã Châu Hóa để cầm cố vay 200 triệu đồng. Việc diễn ra từ tháng 6-2021 đến tháng 4-2022. Tuy nhiên, số tiền cả gốc lẫn lãi sau đó mà ông Huyền phải dùng để "chuộc" lại sổ đỏ lên tới 500 triệu đồng.

