Tin tức 24h qua: Tạm đình chỉ cán bộ Công an Cửa khẩu Nội Bài bị tố đòi du khách tiền "tip"

Ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang trở thành tân Phó Thủ tướng

Chiều 5/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó thủ tướng.

Kết quả, toàn bộ 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành thông qua Nghị quyết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2 từ trái qua) và Trần Lưu Quang (thứ 2 từ phải qua) vào chiều 5-1

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó thủ tướng.

Quốc hội trước đó cũng đã hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Tạm đình chỉ cán bộ Công an Cửa khẩu Nội Bài bị tố đòi du khách tiền "tip"

Mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ bài đăng ngày 2/1 của tài khoản Kugan Pillai, đến từ Singapore. Theo thông tin đăng trên trang Facebook cá nhân, hành khách Kugan Pillai vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội về Singapore ngày 2/1. Khi qua khu vực cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh, 1 nam cán bộ xuất nhập cảnh đã để lại lời nhắn trên vé máy bay của anh bằng chữ viết tay có nội dung: "tip" (tiền boa - PV) trong khi đang giữ hộ chiếu của anh Kugan Pillai.

Thông tin đăng trên mạng xã hội ngày 2-1 của tài khoản Kugan Pillai đến từ Singapore về sự việc. Ảnh chụp màn hình

Theo tài khoản Kugan Pillai chia sẻ anh không biết phải làm gì hoặc nhờ ai giúp đỡ và cũng đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến bay nên đã đưa 500.000 đồng. Sau đó, anh Kugan Pillai đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Singapore về sự việc.

Chiều 5/1, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 cán bộ để làm rõ thông tin phản ánh liên quan đến vụ du khách Singapore "tố" công an cửa khẩu sân bay Nội Bài vòi tiền "tip".

Hành khách bỏ quên ví hàng hiệu chứa 130 triệu đồng ở sân bay Nội Bài

Trưa ngày 5/1, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại làn số 3, sảnh A, Nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Như Dương, là nhân viên An ninh sân đỗ ôtô thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, phát hiện 1 chiếc ví màu đen bỏ quên trên xe đẩy. Anh Dương ngay lập tức thông báo cho lực lượng An ninh cơ động để kiểm tra vi vết chất nổ và lập biên bản theo quy trình.

Anh Nguyễn Như Dương - Nhân viên An ninh sân đỗ ô tô - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - trao trả lại tài sản thất lạc cho hành khách

Sau khi kiểm tra, chiếc ví hiệu Valentino Creations bên trong có 130 triệu đồng tiền mặt, giấy phép lái xe và các giấy tờ quan trọng khác. Khoảng 30 phút sau, khi nhận được thông tin của hành khách, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã mời hành khách vào phòng trực đội An ninh cơ động để trao trả lại nguyên vẹn chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho vị khách.

Anh P.T.C. kể anh vừa từ Đà Nẵng hạ cánh tại Nội Bài, do vội nên khi chất đồ lên xe, ngoài va li, bộ dụng cụ chơi golf thì anh bỏ quên chiếc ví. Khi về đến đường Láng, Hà Nội, anh mới phát hiện ra chiếc ví đã ở lại sân bay Nội Bài, tại khu vực công cộng rất đông người qua lại...

Bật nắp cống để cứu bé gái 3 tuổi rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà

Tối 4/1 tại khu vực ngã tư cầu Đồng thuộc địa bàn xã Ngọc Lý, Tân Yên (Bắc Giang), người dân phát hiện một bé gái 3 tuổi bị rơi xuống cống thoát nước trước cửa nhà. May mắn, người dân và người nhà cháu bé đã kịp thời ứng cứu. Cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng.

Người dân đã bật nắp cống để cứu bé gái.

Chị N.T.T. (người thân của cháu bé) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, trong ống cống có nước, khi phát hiện cháu bé bị rơi xuống cống, gia đình và hàng xóm đã chạy theo mở nắp cống khác mò xuống túm được áo của bé.

Theo chị T. nắp cống này đang được thi công dang dở trên tỉnh lộ 298 nhưng không được đậy nắp hay che chắn. Độ sâu của cống này từ khoảng 1-2 m.

Ông Nguyễn Viết Toàn - Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, chính quyền đã giao cho công an xác minh sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi xuống ống cống trên địa bàn xã Ngọc Lý.

Theo ông Toàn, dự án trên thuộc dự án cải tảo tỉnh lộ 298. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ xem đơn vị thi công không che chắn nắp cống hay do người dân tự bật lên sửa chữa.

