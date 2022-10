Tin tức 24h qua: Tài xế khai lý do đút tay túi áo vi vu xe máy trên đèo Hải Vân

Tài xế khai lý do đút tay túi áo vi vu xe máy trên đèo Hải Vân; Sinh viên ĐH Tài nguyên Môi trường bị bạn đánh bất động, nhà trường lên tiếng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế khai lý do đút tay túi áo vi vu xe máy trên đèo Hải Vân

Ngày 9/10, trên mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên đút cả 2 vào túi áo khi chạy xe máy tay ga đi trên đường đèo Hải Vân, Đà Nẵng. Trong đoạn clip rõ biển kiểm soát BKS 92G1- 235.46.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh N.N.A (17 tuổi, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) là người điều khiển xe máy chính trong clip.

Tại cơ quan Công an, A. thừa nhận điều khiển xe lên đèo Hải Vân để chơi. Khi đi về thì buông thả hai tay để "biểu diễn".

Ngày 11/10, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết: đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.A với mức 8,9 triệu đồng.

Sinh viên ĐH Tài nguyên Môi trường bị bạn đánh bất động, nhà trường lên tiếng

Sáng 11/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều clip với độ dài khoảng gần 20 giây, nội dung ghi lại cảnh một nhóm nam sinh viên đang hành hung 1 sinh viên nam khác tại trường đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội.

Sau khi bị tấn công, nạn nhân đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Nhóm người có hành vi đánh người này chỉ dừng lại, bỏ đi khi nạn nhân bất động và có người vào can ngăn.

Nam sinh viên bị nhóm bạn hành hung trong trường.

Ông Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng trường đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cho biết, tất cả những người có liên quan đến vụ xô xát đều là sinh viên đang theo học tại trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Phú Diễn xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý với những sinh viên liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Công tác sinh viên trường đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cho biết, sự việc xuất phát từ việc hai nam sinh viên xích mích, mâu thuẫn cá nhân với nhau dẫn tới xô xát. Sau đó, nhóm bạn của một trong hai nam sinh viên đã tấn công người kia.

Sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng, nam sinh viên đã được đưa lên phòng y tế để kiểm tra. Tại đây, qua kiểm tra, cậu ấy không bị thương tích gì nặng và không hề phải nhập viện điều trị. Chiều nay, cậu sinh viên này vẫn đi học bình thường.

Biệt phủ "view ruộng lúa" ở Pleiku bị buộc tháo dỡ

Ngày 11/10, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) vì xây dựng "biệt phủ" trên đất nông nghiệp.

Theo đó, ông Khanh đã tự ý chuyển đổi 1.353,1 m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp, vi phạm Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, ông Khanh phải khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm trong thời gian 15 ngày. Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Biệt phủ có 3 mặt nhìn ra ruộng lúa bị xử phạt, buộc tháo dỡ

Thời gian qua, nhiều người từ khắp nơi đổ về TP Pleiku để săn tìm những mảnh đất có "view ruộng", "view hồ nước" khiến giá cả những mảnh đất này tăng chóng mặt. Từ đây, nhiều công trình trên đất nông nghiệp cũng được mọc lên.

Nhặt được vàng lúc dập lửa tại nhà dân cháy, cảnh sát trả lại khổ chủ

Vào lúc 3 giờ ngày 11/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện do ông Nguyễn Hoàng Xuân Ngân làm chủ ở số 13 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Cửa hàng của ông Ngân có 2 tầng và 1 tầng tum áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60 m2. Do cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội ở khu vực đông dân cư.

Cảnh sát PCCC trả lại vàng cho chủ nhân sau khi tìm thấy

Cảnh sát PCCC rất nỗ lực dập lửa, đến 5 giờ cùng ngày đã cơ bản khống chế đàm cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Trong quá trình phun nước chữa cháy, trung tá Trần Quang Dũng và đồng đội đã nhặt được 4 miếng vàng cùng 1 xâu nhẫn vàng trả lại cho chủ nhà.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 11-10, các đại biểu đã đồng ý cho ông Nguyễn Thành Phong - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa X - thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong được HĐND TP HCM đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố

Trước đó, tháng 7-2022, ông Nguyễn Thành Phong đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa X do chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương và sinh sống toàn thời gian tại Hà Nội.

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phê bình nghiêm khắc Giám đốc TTYT Phan Thiết vì mắng bác sĩ "loi nhoi như lũ dòi"

Ngày 11/10, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết vừa có hình thức xử lý trách nhiệm của ông Lê Huy Thuần Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP Phan Thiết liên quan đến một số phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Trung tâm y tế TP Phan Thiết

Theo thông báo kết luận của Sở Y tế Bình Thuận, ông Lê Huy Thuần do bức xúc nên có những phát ngôn, ứng xử thiếu chuẩn mực của người lãnh đạo đơn vị. Việc chỉ đạo các viên chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, ông Thuần cần chỉ đạo cụ thể hơn, dễ hiểu, tránh gây ra sự hiểu lầm. Việc "chỉ đạo chẩn đoán bệnh thật nặng, bệnh nhẹ thành bệnh nặng hoặc khác với tình trạng bệnh hiện tại", Sở Y tế kết luận ông Thuần không có động cơ tiêu cực, vụ lợi. Tuy nhiên, cách phát biểu truyền đạt ý kiến chỉ đạo điều hành dễ làm cho viên chức hiểu lầm không đúng theo tinh thần chỉ đạo là phải hết sức thận trọng trong khám, chẩn đoán và điều trị.

Qua kiểm điểm, bản thân ông Lê Huy Thuần đã nhận thức được những hạn chế thiếu sót trên.

