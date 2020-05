Tin tức 24h qua: Đồng Nai có 7 Phó giám đốc Công an tỉnh

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Đồng Nai có 7 Phó giám đốc Công an tỉnh; Phi công người Anh nguy kịch, 2 ca tái dương tính với COVID-19 đã khỏi bệnh… là những tin nóng 24h qua.

Tỉnh Đồng Nai có 7 Phó giám đốc Công an

Sáng 4/5, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm mới 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đại tá Lê Quang Nhân (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) và đại tá Nguyễn Ngọc Quang (công tác tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) vừa được điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Như vậy hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai có 7 phó giám đốc. Ngoài đại tá Nhân và đại tá Quang, 5 vị phó giám đốc khác là các ông bà Bùi Hữu Danh, Nguyễn Văn Kim, Trần Thị Ngọc Thuận, Văn Quyết Thắng và Trần Tuấn Triệu.

Phi công người Anh nguy kịch, 2 ca tái dương tính với COVID-19 đã khỏi bệnh

Ngày 4/5, thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang được tích cực điều trị, trong đó có bệnh nhân 91 (quốc tịch Anh, là phi công phi công của Vietnam Airlines). Hiện bệnh nhân này vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân vẫn nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch, Bline mặt trước, phổi trái Bline nhiều, đông đặc vùng thấp, co nhỏ nằm khoang liên sườn 3-4.

Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, dự kiến ngày 5/5, bệnh viện sẽ công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong đó có 2 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 4/5, Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và đã trải qua 18 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam có 224 người khỏi bệnh, hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối chốt kiểm dịch bị cách hết chức vụ

Chiều 4/5, ông Trịnh Thế Sơn – Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, ông Lưu Văn Thanh đã bị cách chức Phó Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND huyện Hớn Quản.

Ông Thanh chống đối lực lượng kiểm dịch (ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với ông Lưu Văn Thanh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản.

Quyết định đưa ra ngay sau khi UBKT Tỉnh ủy vào cuộc và báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc. Theo đó, ông Lưu Văn Thanh có những hành vi sai trái về mặt chủ trương về phòng, chống dịch COVID-19; thiếu chuẩn mực đạo đức cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, phạm vào quy định những điều Đảng viên không được làm.

Chủ nhà nghỉ bị bắn chết có 57 mảnh đạn găm trên người

Khoảng 23h ngày 2/5, tại nhà nghỉ Phương Anh, địa chỉ thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, chủ nhà nghỉ là Đào Trọng Tuận (SN 1969) bị bắn tử vong.

Tại hiện trường công an thu giữ 1 khẩu súng kíp tự chế của nạn nhân. Khám nghiệm tử thi xác định có 57 mảnh đạn găm vào vùng mặt, cổ, ngực.

Thượng tá Lê Đức Trung, trưởng phòng trọng án lấy lời khai đối tượng Phạm Thành Phong.

Công an Hà Giang xác định, các đối tượng nghi vấn gồm: Phạm Thành Phong (SN 1989), Vũ Văn Quân (SN 1988), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (SN 1982, lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (SN 1989), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1995), cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình hỏi tìm gái mua dâm, các đối tượng đã mang súng đến nhà nghỉ Phương Anh để trả thù. Tại đây, Quân cầm súng bắn thẳng về phía Tuận, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn, đi đến cầu Vĩnh Tuy, thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang) thì Quân vứt súng xuống sông, rồi cả bọn cùng đi taxi do Huy Hạnh lái về Hà Nội. Đến 17h ngày 3/5, cả 5 đối tượng đã đến Cục Cảnh sát hình sự đầu thú.

Kỳ lạ bò 6 chân, 2 chân “mọc” ra từ cổ ở Thanh Hóa

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại suối cá thần (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã có hàng ngàn du khách tới tham quan. Khác với những dịp trước, thời gian này, tới suối cá thần, ngoài chiêm ngưỡng đàn cá kỳ lạ, du khách còn được tận mắt chứng kiến một con bò 6 chân tại đây.

Con bò có 2 chân kỳ lạ "mọc" ra ở cổ tại suối cá thần (Thanh Hóa)

Chủ nhân của con bò này là anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, ngụ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy). Anh Tuấn cho biết con bò này được anh mua lại của một người anh em trong xã cách đây khoảng 1 năm.

Theo quan sát, đây là 1 con bò đực, trông rất khỏe mạnh, con bò có 6 chân. Ngoài 4 chân bình thường như những con bò khác, con bò này còn có thêm 2 chân và 1 cái đuôi "mọc" ra từ cổ , vị trí giáp với lưng của con bò.

Hiện con bò đang được anh Tuấn nuôi nhốt trong khuôn viên suối cá thần, hàng ngày bò được anh Tuấn vệ sinh sạch sẽ để phục vụ người dân và du khách khi tới tham quan.

