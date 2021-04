Tin tức 24h qua: Phát hiện nhóm người lôi kéo trẻ em vào ‘Hội thánh Đức chúa trời Mẹ’

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Phát hiện nhóm người lôi kéo trẻ em vào ‘Hội thánh Đức chúa trời Mẹ’; Tìm được người bố đứng tên trong giấy khai sinh của hai bé bị bỏ rơi trên đê... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phát hiện nhóm người lôi kéo trẻ em vào ‘Hội thánh Đức chúa trời Mẹ’

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/4, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Công an xã Phúc Sơn phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thành (SN 1985, trú tại thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn) có 12 người (gồm 6 người lớn và 6 trẻ em) đang tiến hành các nghi lễ sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mę".

Nhóm người đang có sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 2 quyển kinh thánh; 1 máy tính laptop (máy tính dùng để tuyên truyền đạo); 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng; 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ... Sau đó, những người liên quan được mời đến sở UBND xã Phúc Sơn để làm rõ sự việc.

Theo cơ quan công an, hoạt động của nhóm người này do Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu, tổ chức và tuyên truyền, lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia hội thánh.

Tìm được người bố đứng tên trong giấy khai sinh của hai bé bị bỏ rơi trên đê

Liên quan tới vụ việc hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê trong trời giá rét, ngày 7/4, ông Nguyễn Tấn Phát – Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh được ông Đào Mạnh Cường (người đứng tên bố trên giấy khai sinh) của hai cháu.

Hai chị em bị bỏ rơi ngoài trời lạnh ở Hà Nội

Nếu người bố này đồng ý cho nhận nuôi sẽ phải nhập khẩu 2 cháu về rồi bà Bích làm thủ tục nhận con nuôi, tách khẩu, chuyển sang nhà bà Bích. Năng lực và tâm huyết bà Bích có đủ điều kiện để nuôi 2 cháu bé. Còn người bố không nhận 2 cháu thì phải ra toà chấm dứt quyền làm bố.

Nếu không nhập khẩu được cho 2 cháu bé buộc chính quyền phải đưa 2 cháu về trung tâm bảo trợ xã hội.

"Hố tử thần" 50m2 xuất hiện sau khi khoan giếng, 11 nhà dân phải di dời

Vào khoảng 16h45 ngày 6/4, gia đình ông Đ.Đ.N. ở thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đào giếng. Trong lúc đào giếng, ông N. bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh. Sau đó, trước cửa nhà ông N. xuất hiện một hố sâu khoảng sâu 5m, và rộng khoảng 30m2. Toàn bộ vỉa hè trước cửa nhà đã sụt lún, cây lộc vừng cao khoảng 6m ở trước cửa và một chiếc máy khoan giếng cũng bị cuốn xuống hố.

Nhiều ngôi nhà bị sụt lún phía trước cửa.

Sáng 7/4, ông Vũ Văn Mạnh – Chủ tịch UBND xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, “hố tử thần” ngay trước cửa nhà dân trên đường tỉnh lộ 419 xảy ra vào tối qua hiện đã lan rộng hơn rộng ra khoảng 50m2.

Chính quyền đã di dời được 11 hộ dân bên dãy xảy ra “hố tử thần” đến nơi ở khác, một số hộ dân bên dãy đối diện vẫn còn chủ quan nên ở lại.

Mộ hộ gia đình sụt lún đã đổ rất nhiều xe đất xuống lấp hố nhưng "không ăn thua".

Cá chết bất thường dọc bờ biển Nghệ An, chưa rõ nguyên nhân

Từ ngày 4/4 đến nay dọc bãi biển đoạn qua xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thiết (Nghệ An) xuất hiện cá chết nhiều chưa rõ nguyên nhân. Theo người dân sống tại đây cho biết, cá chết nằm rải rác mép nước, trên cát và nằm trong các khu vực bãi đá…

Cũng theo người dân, cá chết nằm rải rác dọc bờ cát bãi biển, có những con to khoảng 3-5kg, cá nhỏ nhỏ tầm bắp tay và nhỏ hơn. Số lượng cá chết 3 ngày nay khoảng 30- 50kg. Vụ việc khiến người dân hoang mang.

Nhiều con cá chết bốc mùi hôi thối dọc bãi biển

Đây là lần đầu tiên xuất hiện cá chết nhiều dọc bờ biển Nghi Thiết. Người dân nơi đây đang tiến hành thu gom gọn cá chết thối để tránh lây lan, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Nguyên Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết Phòng Nông Nghiệp phối hợp với Phòng TNMT xuống kiểm tra. Hiện huyện đã báo sự việc lên tỉnh về lấy mẫu để quan trắc tìm nguyên nhân cá chết.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaphat-hien-nhom-nguoi-loi-keo-tre-em-vao-hoi-thanh-duc-chua-troi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaphat-hien-nhom-nguoi-loi-keo-tre-em-vao-hoi-thanh-duc-chua-troi-me-50202174195815693.htm