Tin tức 24h qua: Nữ Thiếu tướng Công an Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an sau 9 năm

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 20:03 PM (GMT+7)

Nữ Thiếu tướng Công an Bùi Tuyết Minh thôi giữ chức Giám đốc Công an sau 9 năm; Tạm đình chỉ bay 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020.

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh thăm hỏi người dân (ảnh Báo CAND).

Như vậy Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh đã thôi Giám đốc Công an tỉnh sau 9 năm giữ chức vụ này. Bà là nữ Giám đốc Công an đầu tiên và là nữ Giám đốc Công an duy nhất tính đến thời điểm này. Ngoài ra, bà còn là nữ sỹ quan Công an được phong hàm Thiếu tướng đầu tiên.

Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành Công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ.

Tạm đình chỉ bay 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam

Trước những thông tin về việc Nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả mạo và để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, trong văn bản phát đi hôm nay 27/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát và cấm ngay việc thực hiện nhiệm vụ bay của toàn bộ các phi công quốc tịch Pakistan, phi công người nước ngoài (đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam) sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cấp.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu rà soát, tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công quốc tịch Pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam để kiểm tra tính xác thực của bằng cấp, chứng chỉ.

Đồng thời, rà soát, xác minh tính xác thực đối với bằng cấp, chứng chỉ của tất cả các phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả mạo.

Chiều 27/6, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã rà soát và tạm đình chỉ bay 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam, tất cả đều là phi công quốc tịch Pakistan và được cấp bằng lái tại nước này.

4 đối tượng bơi qua sông từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều 27/6, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, cả 2 bệnh nhân đều là nữ, nâng tổng số ca nhiễm lên 355.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 27/6, đã 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 355 ca mắc Covid-19, có đến 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

4 đối tượng đã bơi sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ở một diễn biến khác, khoảng 3h15 sáng 27/6, tại khu vực mốc 1373(2) - 700 (thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, 4 đối tượng khai nhận trước đó đã sang Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ. Do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên các đối tượng đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam, các đối tượng bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tổ chức đưa 4 đối tượng này đi kiểm tra y tế, thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của TP.Móng Cái.

Tài xế cố thủ suốt nhiều giờ trong ô tô gắn logo báo chí khi công an dừng xe kiểm tra

Tối 26/6, lực lượng chức năng thuộc Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang đi tuần tra trên đường Châu Văn Tiếp thuộc phường Lái Thiêu thì phát hiện có chiếc ô tô BKS: 81A – 127.30 biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tài xế cố thủ trên xe

Lúc này, trên ô tô có 5 người nhưng không chịu chấp hành mà đóng cửa cố thủ trong xe. Sau khi bị lực lượng chức năng bao vây thì 4 người ngồi sau xe mở cửa xuống nhưng có biểu hiện không hợp tác nên bị đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Trong khi đó, tài xế tên H.A.T vẫn cố thủ trong xe. Sau nhiều giờ thuyết phục, tài xế mới chịu bước xuống xe. Kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe mà chỉ đưa ra giấy thế chấp của ngân hàng nhưng đã hết hạn. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết, chiếc xe được thế chấp, phía ngân hàng cấp giấy với thời hạn 3 tháng 1 lần khi chủ xe đóng tiền theo định kỳ.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, giấy ngân hàng cấp đã hết thời hạn. Tổ tuần tra sau đó lập biên bản, đưa xe ô tô về trụ sở để làm việc. Đáng nói, trên xe ô tô có gắn logo một tờ báo. Tuy nhiên, khi được hỏi thì tài xế nói không làm cho tờ báo nói trên.

