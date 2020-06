Tin tức 24h qua: Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án ở Điện Biên, 3 người tử vong

Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án ở Điện Biên, 3 người tử vong; EVN lý giải vì sao hoá đơn tiền điện tăng vọt... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án ở Điện Biên, 3 người tử vong

Khoảng 8h sáng 20/6, tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người dân phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cách đó không xa, trong một ngôi nhà mọi người phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Hiện trường vụ thảm án.

Danh tính của 3 nạn nhân là ông Đàm Văn Lực (SN 1963), ông Nguyễn Thành Trung (SN 1967), và bà Trần Thị Thu (SN 1979), cùng ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Trong đó, ông Trung và bà Thu là 2 vợ chồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bà Nguyễn Thị Triệu vợ hung thủ Đàm Văn Lực vay của vợ chồng Trung, Thu số tiền 1 tỷ 570 triệu đồng. Dù vợ chồng anh Trung, chị Thu đã nhiều lần đòi nhưng vợ chồng bà Triệu, ông Lực chưa trả.

Trích xuất camera tại nhà ông Lực, sau khi mở cổng cho anh Trung vào nhà, Lực mở cốp xe lấy 2 con dao nhọn đâm chết anh Trung tại chỗ. Một số đối tượng đi theo vợ chồng anh Trung, chị Thu đã bỏ chạy. Chị Thu nhìn qua cửa thấy chồng bị đâm chết, chưa kịp bỏ chạy thì Lực mở cổng đuổi. Chị Thu chạy ra hướng ruộng được 30m thì Lực đuổi kịp, đâm gục tại chỗ, sau đó Lực đâm vào ngực mình tự tử.

Tạm giữ người đàn ông nghi dâm ô bé trai trong thang máy

Ngày 20/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dương Thế Hưng 65 tuổi, trú tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai nhỏ tuổi trong thang máy.

Trong thang máy tòa nhà có lắp camera. Ảnh: Người lao động

Trước đó, khoảng 21h tối 17/6, ông Hưng bị tố đã có hành vi dâm ô một bé trai trong quá trình di chuyển bằng thang máy ở tòa nhà N03, chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé trai đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay say khi nhận được thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt để xác minh, làm rõ vụ việc.

Xe giường nằm bốc cháy giữa trưa nắng nóng trên quốc lộ

Vào khoảng 11h45 ngày 20/6, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B.023.40 di chuyển theo hướng từ Hà Nội - Thanh Hoá. Khi đến cầu Nguyệt Viên (TP.Thanh Hoá) thì bất ngờ xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh.

Chiếc xe khách bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận được tin Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thanh Hoá đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường triển khai phương án dập tắt đám cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn.

Rất may, các hành khách trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe.

EVN lý giải vì sao hoá đơn tiền điện tăng vọt

Những ngày vừa qua, người dân nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5 (chốt công tơ từ khoảng 11/5 đến 10/6). Không ít khách hàng phản ánh việc hóa đơn tăng vọt, gấp 2-3 lần so với tháng trước, trong khi thực tế sử dụng điện không biến động nhiều so với thời điểm trước.

Hoá đơn tiền điện tháng 5 của khách hàng tăng gấp đôi so với tháng 4

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có lý giải trước phản hồi của khách hàng về hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng vọt. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu được ngành điện đưa ra là do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho việc làm mát tăng cao, làm cho điện tiêu thụ của các hộ gia đình tăng.

Số liệu thống kê của ngành điện cho thấy đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4-2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 ngàn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Phía EVN cũng cho rằng, chỉ với các hộ gia đình có sử dụng máy lạnh, máy điều hòa nhiệt độ mới thấy rõ việc sử dụng điện tăng lên nhiều và kèm theo đó là chi phí sử dụng điện cũng tăng theo. Còn với các hộ không sử dụng máy lạnh và chỉ sử dụng quạt làm mát thì chi phí này thay đổi không nhiều.

