Tin tức 24h qua: Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 20:22 PM (GMT+7)

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại; Đất sạt lở, vùi lấp 3 cháu bé tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai chặn đường sát hại

Khoảng 22h30 tối 22/12, trên địa bàn xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Chị H.T.N.H (cư trú ở huyện Hoài Đức, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng) đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thì bị một nam thanh niên chặn xe. Sau đó, đối tượng này đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng công an và người dân khống chế An ngay tại hiện trường gây án.

Nghi phạm gây án bị công an bắt giữ là Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, An đã thừa nhận hành vi sát hại chị H. Theo đó, An khai nhận bản thân và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Đất sạt lở, vùi lấp 3 cháu bé tử vong

Khoảng 16h ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), 4 cháu nhỏ rủ nhau lên khu đồi sau nhà (cạnh mỏ khai thác Barit) chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp.

Vụ sạt lở đất khiến 3 cháu tử vong, một cháu bị thương (ảnh minh họa)

Sự việc trên khiến 3 cháu tử vong, 1 cháu bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong thôn và lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Cả 3 cùng trú tại thôn Đồng Bèn 2, và đều là học sinh của Trường Tiểu học Thượng Ấm. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Một mạnh thường quân đã tặng đội tuyển Việt Nam nửa tỷ đồng sau trận đấu với Thái Lan

Tối 23/12, ĐT Việt Nam đã để thua ĐT Thái Lan với tỉ số 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020. Đây là một trận đấu đầy tranh cãi, khi các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã gây nhiều bất lợi cho ĐT Việt Nam.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay sau trận đấu, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFF) Khiev Sameth và Tổng thư ký AFF Winston Lee về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài.

Trước trận đấu bán kết lượt về, để khích lệ và động viên tinh thần cho thầy trò HLV Park-Hang-seo, Công ty Next Media – đơn vị nắm bản quyền phát sóng các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2020 đã tặng quà Giáng sinh cho đội tuyển Việt Nam 30.000 đô Singapore (tương đương 500 triệu đồng).

Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc19h30 tối Chủ Nhật ngày 26/12/2021 tại sân vận động quốc gia Singapore.

Cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô lãnh 12 năm tù

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Các bị cáo tại tòa

Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hoà, cựu hiệu trưởng Đại học Đông Đô 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Cùng tội danh, hai cựu hiệu phó Đại học Đông Đô là Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà lần lượt bị tuyên 10 năm tù và 9 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng tù treo đến sáu năm tù.

Tòa cũng tuyên truy thu số tiền 7,1 tỉ đồng thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội, được xác định đã nộp về quỹ của Trường Đại học Đông Đô.

TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới

Ngày 24/12, Bộ Y tế công bố thêm 16.142 ca mắc COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.615.292 ca, trong đó có 1.212.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo hướng dẫn mới nhất ban hành ngày 24/12, Bộ Y tế nêu rõ người nhập cảnh ngắn ngày không phải cách ly y tế song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đến, về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền.

Tại TPHCM, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, TPHCM quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới.

