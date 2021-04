Tin tức 24h qua: Nguyên nhân bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nguyên nhân bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất; Lộ diện đường dây làm giả giấy tờ xe từ vụ 2 xe Mercedes biển số giống “y đúc”... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nguyên nhân bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất

Tối 19/4, bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) xuống đất tử vong. Bước đầu, xác định, nạn nhân là bé gái T.T (SN 2017), cháu sinh sống cùng mẹ tại tầng 24 của tòa nhà.

Khu vực nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, gia đình này mới thuê nhà về đây được mấy hôm, bố cháu bé đi làm xa. Thời điểm xảy ra sự việc có 2 mẹ con ở nhà. Mẹ cháu bé đang dọn dẹp ở bếp, còn cháu bé ở trong phòng ngủ chơi.

Phòng ngủ của gia đình đặt sát cửa sổ thoáng nên cháu bé trèo lên nghịch. Do mới chuyển đến ở nên gia đình chưa kịp lắp tấm lưới bảo vệ tại ô cửa sổ này nên xảy ra sự việc đau lòng.

Mang 21,4 cây vàng đi trả nợ, cặp vợ chồng bất cẩn đánh rơi

Chiều ngày 16/4, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) trong lúc mang 21,4 cây vàng với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng đã bất cẩn đánh rơi.

Công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung (ngụ thị trấn Tân Thanh) nhặt được số vàng trên.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bích trao trả lại số vàng 21,4 cây vàng trị giá 1,2 tỉ đồng trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Tân Thanh

Ngay sau đó, Công an thị trấn Tân Thanh đã phối hợp với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung nhanh chóng tiến hành xác minh và tổ chức trao trả lại đầy đủ số lượng 21,4 cây vàng cho vợ chồng anh Khiết, chị Hoa.

Vợ chồng anh Khiết, chị Hoa rất xúc động và biết ơn vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và Công an thị trấn Tân Thanh đã nhặt được và trả lại số tiền lớn cho gia đình.

Lộ diện đường dây làm giả giấy tờ xe từ vụ 2 xe Mercedes biển số giống “y đúc”

Ngày 20/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây mua, bán xe không giấy tờ và làm giấy tờ giả cho các loại xe ô tô.

Hai chiếc xe Mercedes giống “y đúc” trên đường Vạn Phúc

Khoảng 18h ngày 28/2, ông N.A.D (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện một chiếc xe nhãn hiệu Mercedes Benz cùng chủng loại, mang BKS: 30E-488.16 giống “y đúc” với chiếc xe mà ông D đang điều khiển. Ngay lập tức, ông D cùng người dân đã chặn chiếc xe kia lại tại đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đồng thời báo tin đến cơ quan công an.

Anh Bảo Bảo (trú Chương Mỹ, Hà Nội, người điều khiển chiếc xe ô tô có cùng biển kiểm soát với xe của ông D) khai nhận mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm từ tháng 1/2020 với giá 520 triệu đồng. Tuy nhiên do anh Bảo mới trả trước 260 triệu đồng nên chưa được Lãm giao giấy tờ xe.

Sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Lãm đến làm việc. Lãm khai nhận chuyên mua ô tô không giấy tờ trên mạng internet rồi mua các giấy tờ xe giả để bán lại kiếm lời. Lãm được 3 đối tượng khác là Trần Huỳnh Đức (SN 1995, quê Nam Đàn, Nghệ An); Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, quê quán TP. Vinh, Nghệ An) cung cấp giấy tờ xe giả. Lãm gắn vào chiếc xe không giấy tờ rồi bán kiếm lời.

Tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở Sa Pa gây xôn xao mạng xã hội

Chiều 20/4, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) xác nhận, bức tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” gây xôn xao cộng đồng mạng nằm tại điểm du lịch có tên An Sa Pa, thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa.

Tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi” ở một khu du lịch tại Sa Pa (Ảnh: Facebook)

Ngoài tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại đây còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Theo bà Vượng, cơ quan chức năng đang cho kiểm tra lại phần bản quyền, nhận diện thương hiệu quốc gia vì không chỉ là tượng Nữ thần tự do mà khu du lịch này còn có cả tượng các vĩ nhân của Mỹ trên vách đá. Nếu người chủ sai sẽ phải khắc phục.

