Tin tức 24h qua: Một số cá nhân, nghệ sĩ đã nộp đơn tố giác bà Phương Hằng

Thứ Tư, ngày 26/01/2022 20:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một số cá nhân, nghệ sĩ đã nộp đơn tố giác bà Phương Hằng; Lí do khiến hàng trăm xe không qua được trạm thu phí cao tốc ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Một số cá nhân, nghệ sĩ đã nộp đơn tố giác bà Phương Hằng

Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên tố giác bà Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phân công cho các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo những cá nhân nói trên có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, Bộ Công an đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện, không có dấu hiệu tội phạm.

Lí do khiến hàng trăm xe không qua được trạm thu phí cao tốc

Ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông số VN (VDTC) cho hay, từ 9h30 - 11h50 ngày 22/1, Công ty ghi nhận có 328 xe dán thẻ không dừng ePass của đơn vị không qua được các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Làn thu phí tự động không dừng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hệ thống nhận diện đầu cuối để thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí trên 2 tuyến cao tốc trên không phải do VDTC quản lý mà do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đầu tư, vận hành và xe sử dụng thẻ Etag của VETC không bị ảnh hưởng. Sự cố trên ảnh hưởng nghiêm trọng và thời gian dài gây tắc nghẽn tại các trạm thu phí trên 2 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Nguyên nhân được ông Phong chỉ ra là do hệ thống lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động thu phí ETC (Back-End) của Công ty VETC gặp lỗi không lưu được thông tin ở trạm thu phí đầu vào cho xe dán thẻ ePass. Lỗi này dẫn đến không có dữ liệu đầu vào đường cao tốc để tính phí và mở barie và trờ tiền trong tài khoản cho những xe này qua trạm.

Hàng xóm nhảy xuống ao cứu đôi vợ chồng, 3 người tử vong

Ngày 25/1, trong khi lấy bùn để gieo mạ, chị G.T.S ở thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bị cuốn vào cống trôi xuống ao phía dưới, do ao sâu khoảng 1,6 - 2m.

Anh X.A.D (sinh năm 1980, chồng chị S.) thấy vậy đã lao xuống cứu vợ, nhưng do cả 2 không biết bơi, nước sâu, bờ ao xây thoải không có chỗ đứng nên cả 2 bị đuối nước.

Chứng kiến 2 vợ chồng kêu cứu, các cháu của ông C. đã gọi ông C. đến cứu nạn. Nhưng việc ứng cứu bất thành.

Kết quả khiến cả 3 người đuối nước thương tâm.

Làm rõ việc 3 học sinh ở Hải Phòng bị đánh thâm tím mông vì không làm bài tập về nhà

Chiều 26/1, lãnh đạo UBND xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, có việc học sinh lớp 3, trường Tiểu học Ngũ Đoan bị đánh. Tuy nhiên, các cháu bị đánh nhiều hay ít thì lực lượng chức năng và nhà trường đang xác minh làm rõ.

Học sinh lớp 3 bị đánh thâm tím mông

Đại diện Ban Giám hiệu trường Tiểu học Ngũ Đoan cho hay, qua xác minh ban đầu, nhà trường xác nhận có việc các em cán sự lớp đánh bạn bằng thước. Bên cạnh đó, cô H. giáo viên chủ nhiệm lớp 3E giao một số học sinh làm cán sự có nhiệm vụ kiểm tra bài cũ. Nếu bạn nào chưa làm sẽ bị đánh đòn. Hiện nhà trường đang yêu cầu cô H. làm bản kiểm điểm, tường trình rõ vụ việc.

Hà Nội ghi nhận một ca nhiễm Omicron cộng đồng

Ngày 26/1, Bộ Y tế công bố 15.885 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.180.679 ca, trong đó có 1.921.792 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông tin về trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ghi nhận tại cộng đồng ở Hà Nội. Đây là trường hợp đã khỏi bệnh. Cụ thể, bệnh nhân là nữ, sinh năm 1980 tại quận Đống Đa. Bệnh nhân là nhân viên vệ sinh buồng phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội (là khách sạn thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định của thành phố).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh sẽ tham mưu cho TP về việc cho phép karaoke, quán bar, vũ trường, massage hoạt động trở lại…

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamot-so-ca-nhan-nghe-si-da-nop-don-to-giac-baphuong-hang-5020222...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamot-so-ca-nhan-nghe-si-da-nop-don-to-giac-baphuong-hang-50202226120387480.htm