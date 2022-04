Tin tức 24h qua: Khen thưởng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cứu sống 3 người bị đuối nước

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 20:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tìm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo “Bác sĩ Trần Khoa”; Khen thưởng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cứu sống 3 người bị đuối nước... là những tin nóng nhất 24h qua.

Khen thưởng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cứu sống 3 người bị đuối nước

14 giờ 30 phút chiều 24/4, ông Nguyễn Hữu Hiền (53 tuổi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa, Thanh Chương, Nghệ An) đi chăm đàn trâu của gia đình ở bờ sông Giăng, thuộc xã Thanh Hòa. Khi đưa đàn trâu xuống sông tắm thì ông Hiền phát hiện có ba người bị cuốn vào vũng nước xoáy sâu trên sông Giăng. Cả ba người đều đang chới với và chìm dần.

Ông Hiền liền lao xuống sông, bơi ra tìm cứu vớt.

Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao tặng Giấy khen cho ông Nguyễn Hữu Hiền.

Ba người may mắn được ông Hiền cứu sống là em Nguyễn Quang Đạt (18 tuổi, học sinh THPT), anh Lê Văn Hiển (21 tuổi, cùng trú xã Thanh Hòa) và anh Lê Văn Tuấn (23 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn).

Sáng 25/4, Đoàn công tác huyện Thanh Chương đã về xã Thanh Hòa tuyên dương, trao tặng giấy khen, thưởng nóng cho ông Hiền vì có hành động dũng cảm cứu sống ba người bị đuối nước.

Tìm nạn nhân quyên tiền cho nhóm từ thiện lừa đảo “Bác sĩ Trần Khoa”

Ngày 25/4, một nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh tin báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Minh Thy (SN 1998, ngụ xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cùng một số đồng bọn thực hiện. Công an đã mời làm việc với Nguyễn Thị Minh Thy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định, Nguyễn Thị Minh Thy lập "Nhóm từ thiện 82" trên Facebook và quản lý quỹ của nhóm.

Câu chuyện về bác sĩ Trần Khoa được thêu dệt với mục đích kêu gọi từ thiện và nhận tiền từ nhà hảo tâm.

Đến ngày 7/8/2021, thành viên tài khoản "Trần Khoa" của nhóm này đăng tải bài viết trên mạng xã hội về câu chuyện "bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ bị nhiễm COVID-19 nguy kịch để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh và thực hiện mổ bắt con thành công".

Thông tin này sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân cảm động trước câu chuyện trên đã ủng hộ tiền, tài sản cho Nguyễn Thị Minh Thy, "nhóm từ thiện 82", "bác sĩ Trần Khoa" và bị nhóm lừa đảo này chiếm đoạt.

Công an TPHCM mời những cá nhân, tổ chức đã ủng hộ tiền đến đội 8 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để cung cấp thông tin.

Trích xuất dữ liệu camera xử phạt "nguội" hành vi "chặt chém" ở Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa thành lập tổ giám sát, kiểm tra các hoạt động du lịch, duy trì 24/24 giờ đường dây nóng để tiếp nhận phản ảnh của du khách, người dân; Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, đặc biệt là vào dịp cuối tuần...

Bên cạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng để thu hút du khách, năm nay thành phố Sầm Sơn sẽ xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách.

Cụ thể, thành phố Sầm Sơn đã có Trung tâm điều hành đô thị thông minh, tích hợp 131 camera giám sát khắp thành phố, nên có thể trích xuất dữ liệu trước đó để xử phạt "nguội" bất cứ lúc nào, khi có phản ảnh của du khách (qua đường dây nóng) về hành vi "chặt chém", ép giá, ép khách của tổ chức, cá nhân.

Bí thư Đảng ủy xã bị cho thôi chức vì bỏ nhiệm sở

Ngày 25/4, Thường trực Đảng ủy xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đã tổ chức công bố quyết định của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa đối với ông Lương Thanh Tấn.

Được biết, trước đó ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã này đã có đơn gửi Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa xin thôi việc, tuy nhiên ông Tấn khi chưa có ý kiến của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa thì ông Tấn đã tự ý bỏ nhiệm sở từ ngày 18/4 đến nay.

Được biết, ông Tấn xin nghỉ phép với lý do để đi chữa bệnh. Tuy nhiên, thời gian ông Tấn không đến cơ quan làm việc, lãnh đạo địa phương có liên hệ với ông Tấn qua điện thoại, nhưng không thể liên lạc được.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quakhenthuong-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-xa-cuu-song-3-nguoi-bi-d...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quakhenthuong-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-xa-cuu-song-3-nguoi-bi-duoi-nuoc-50202225420717981.htm