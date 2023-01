Tin tức 24h qua: Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng trong một buổi live trước khi bị khởi tố.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng ra trước TAND TP.HCM về tội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị can Hằng còn có sự xuất hiện của Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim với tư cách là khách mời trong các buổi livestream.

Kết luận giám định 38 trang tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của Đặng Anh Quân và Nguyễn Đình Kim xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mời nữ tiểu thương chặn xe máy, hành hung cán bộ thu giữ cân nghi gian lận lên làm việc

Chiều 30/1, ông Bùi Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND phường Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, lực lượng chức năng đã mời được nữ tiểu thương chặn xe nữ cán bộ trong đoàn kiểm tra, dùng tay đánh lên mũ bảo hiểm rồi bỏ trốn lên công an làm việc.

Theo ông Lâm, hiện nữ tiểu thương này đang làm việc với công an chưa có kết luận cụ thể. Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu, nữ tiểu thương này phủ nhận việc đánh nữ cán bộ trong đoàn kiểm tra.

Lực lượng chức năng lập đoàn kiểm tra các cân ở chợ làng chài Mũi Né.

“Người này lý giải chỉ lấy tay vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của nữ cán bộ và mắng tại sao lại quay mặt họ vào trong clip chứ không phải vì bị thu cân nghi gian lận mà đánh người”, ông Lâm nói.

Theo Chủ tịch phường Mũi Né, nữ tiểu thương này là người cùng xóm với nữ cán bộ trong đoàn kiểm tra của phường. Công an vẫn đang làm việc với nữ tiểu thương để làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 29/1, UBND phường Mũi Né đã lập đoàn kiểm tra các cân ở chợ hải sản làng chài Múi Né. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 2 cân đồng hồ có dấu hiệu gian lận của một tiểu thương và thu giữ 4 chiếc cân đồng hồ khác có dấu hiệu gian lận giấu ở các nơi bán hải sản tại khu vực này. Khi đoàn kiểm tra của UBND phường Mũi Né lập biên bản thu giữ sáu chiếc cân có dấu hiệu gian lận, đến trưa cùng ngày, chị T. cán bộ phường (tham gia trong đoàn kiểm tra) đang lưu thông ngang qua khu vực chợ đã bị một nữ tiểu thương chặn xe máy, dùng tay đánh lên nón bảo hiểm chị T.

Đánh ghen bằng xăng, mẹ chồng và nàng dâu khiến một cô gái bỏng nặng

Chiều 30/1, bác sĩ Huỳnh Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết nữ bệnh nhân ĐTMD (28 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), nạn nhân trong vụ tưới xăng đốt do đánh ghen bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân D bị bỏng 30% cơ thể ở vùng đầu, mặt, ngực, bỏng độ 3, độ 4.

Mẹ chồng và nàng dâu ở tỉnh Quảng Nam đốt xăng khiến cô gái bị bỏng nặng

Trước đó, ngày 26/1, do ghen tuông NTDP (23 tuổi) cùng mẹ chồng là bà ĐTTN (44 tuổi) chuẩn bị 1,5 lít xăng rồi tìm chị D để đánh ghen. Khi phát hiện chồng mình cõng chị D từ trong quán karaoke Quang Vinh (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), P cùng mẹ chồng lao vào đánh ghen. Cả hai đã tạt 1,5 lít xăng vào người chị D rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nạn nhân nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người dân ở khu vực đã nhanh chóng đến dập lửa.

Đi tập thể dục, người phụ nữ nhặt được túi nilong chứa dây chuyền vàng và tiền mặt

Khoảng 7 giờ ngày 29/1, trong lúc đi tập thể dục, chị Bùi Thị Kiều Hương (46 tuổi, ngụ tại thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, đã nhặt được một bao ni-lon màu xanh, bên trong có một dây chuyền vàng và số tiền hơn 3,5 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản chị Hương nhặt được trị giá hơn 15 triệu đồng.

Chị Bùi Thị Kiều Hương (bên phải) trao lại số tài sản cho người đánh rơi.

Ngay lập tức, chị Bùi Thị Kiều Hương đã liên hệ và nhờ Công an xã Cam Hiếu tìm chủ nhân để trao trả. Sau đó, Công an xã Cam Hiếu đã thông báo và tìm được người đánh rơi. Ngày 30/1, Công an xã Cam Hiếu đã vừa liên hệ được người đánh mất và cùng với người nhặt của rơi trao trả số tài sản trị giá hơn 15 triệu đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-hoan-tat-ket-luan-ieu-tra-tiep-tuc-e-nghi-truy-to-ngu...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-hoan-tat-ket-luan-ieu-tra-tiep-tuc-e-nghi-truy-to-nguyen-phuong-hang-a591578.html