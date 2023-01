Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng ra trước TAND TP.HCM về tội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong vụ án này ngoài bị can Nguyễn Phương Hằng, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị can Hằng còn có sự xuất hiện của Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim với tư cách là khách mời trong các buổi livestream.

Bị can Nguyễn Phương Hằng trong một buổi live trước khi bị khởi tố. Ảnh: PLO

Kết luận giám định 38 trang tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của Đặng Anh Quân và Nguyễn Đình Kim xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Khai tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự nghệ sĩ Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi bị can này yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Hoài Linh im lặng, không lên tiếng.

Ngoài ra, lý do phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) là do ông Hiển trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng bà Hằng phạm tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cũng tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai rằng các phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của các cá nhân khác như ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng Thuỷ Tiên, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu là do các cá nhân này đã có những phát ngôn trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty Đại Nam và liên quan đến hoạt động từ thiện thiếu minh bạch.

Cơ quan điều tra cũng xác định, từ tháng 4-2021, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội tiktok và tài khoản facebook cá nhân "Hoàng Nhi" để thông báo lịch phát sóng livestream, đăng các bài viết theo yêu cầu của bà Hằng.

Từ tháng 3.2021, bị can Lê Thị Thu Hà tham gia hỗ trợ bà Hằng livestream, sắp xếp góc máy quay, sắp xếp sân khấu. Ngoài ra, Hà còn lập tài khoản facebook "Ha Lee" để thông báo lịch phát livestream và đăng tải bài viết theo chỉ đạo của bà Hằng.

Còn bị can Huỳnh Công Tân giúp sức bằng cách phát các buổi livestream qua mạng xã hội youtube theo chỉ đạo của bà Hằng. Tân livestream bằng laptop và máy quay của Công ty Đại Nam. Đồng thời, Tân đọc lại các bình luận, dẫn chương trình cho các buổi livestream của bà Hằng.

Khai tại CQĐT, ba bị can giúp sức cho bà Hằng đều nói không có mâu thuẫn với những cá nhân mà bà Hằng livestream xúc phạm, chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng.

Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 24-3-2022.

