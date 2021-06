3 nạn nhân kêu cứu ở ban công ngôi nhà 4 tầng đang bốc cháy

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 17:34 PM (GMT+7)

Rạng sáng 5-6, tại số nhà 260 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra hỏa hoạn, 3 nạn nhân mắc kẹt kêu cứu.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết khoảng 2 giờ 9 phút ngày 5-6, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 260 Văn Cao. Ngay lập tức, lực lượng PCCC đã phối hợp với Công an quận Hải An huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Tại hiện trường, ngôi nhà có 4 tầng, nhà ở kết hợp với kinh doanh, cửa cuốn tầng 1 đóng kín, khói dày đặc, có 1 nạn nhân đang kêu cứu tại ban công tầng 3 và 2 nạn nhân kêu cứu ở ban công tầng 4.

Sau khi dùng thiết bị chuyên dụng nâng cửa cuốn, lực lượng chữa cháy phát hiện lửa đang cháy tại khu vực cầu thang bộ tầng 1 và đang cháy lan lên tầng 2. Nghiêm trọng hơn trong khu vực cháy có 1 xe ô tô tải, 2 xe máy, 1 xe đạp và nhiều hàng hoá là loa đài, thiết bị âm thanh.

Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một mặt phun nước làm mát, chống cháy lan, mặt khác băng qua cầu thang bộ lên tầng 3 đưa 1 nạn nhân xuống mặt đất an toàn. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ đã phải cắt vách ngăn bằng kim loại, đưa 2 nạn nhân còn lại trên tầng 4 xuống mặt đất thông qua cầu thang bộ của nhà số 262 liền kề.

Đến 3 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy tại nhà số 260 Văn Cao đã hoàn toàn được dập tắt, không cháy lan lên các tầng và các nhà tiếp giáp. Ba nạn nhân đã được cứu, tài sản là ôtô, xe máy, xe đạp cũng được bảo đảm an toàn.

Hiện trường vụ cháy được bàn giao Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

