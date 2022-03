Tin tức 24h qua: Cụ ông chèo thuyền trên sông Hoài gặp rắc rối sau khi du khách viết bài chia sẻ trên mạng

Thứ Bảy, ngày 05/03/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cụ ông chèo thuyền trên sông Hoài gặp rắc rối sau khi du khách viết bài chia sẻ trên mạng; Một loạt nguyên cán bộ Công an Đồ Sơn bị khai trừ Đảng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cụ ông chèo thuyền trên sông Hoài gặp rắc rối sau khi du khách viết bài chia sẻ trên mạng

Sau khi bài viết về cụ ông chèo thuyền du lịch trên sông Hoài (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), một số người làm nghề chèo thuyền du lịch trên sông Hoài lên tiếng phản ứng, cho rằng cụ ông trên "phá giá" vì chở khách với mức giá quá thấp, không đúng với giá của TP Hội An ban hành.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết qua xác minh, cụ ông trong câu chuyện là ông Nguyễn Tô, 79 tuổi (không phải 89 tuổi như bài viết), trú phường Minh An, TP Hội An. Cụ thuộc nghiệp đoàn ghe bơi của TP Hội An, được phép hoạt động chở khách du lịch.

Một tài khoản Facebook đăng lại bài viết, nhận được hơn 16.000 lượt cảm xúc, hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ

Qua làm việc, cụ Tô xác nhận mình chở khách với giá 15.000 đồng như bài viết là đúng. Về thông tin cụ phải đóng thuế 10.000 đồng/ngày là không chính xác, cụ không hề nói điều này với nữ du khách và thực tế TP Hội An không thu khoản thuế nào. Đây là người lao động tự do nên chủ trương của TP tạo điều kiện cho họ và không thu một đồng nào từ trước đến nay.

Bài viết đăng tải có nhiều tình tiết thêu dệt không đúng sự thật. Có thể chủ bài viết có ý tốt muốn giúp đỡ cụ Tô nhưng lại gây tác dụng ngược. Cụ Tô nói rằng bản thân mình rất mệt mỏi vì gặp nhiều rắc rối sau khi bài viết về bản thân mình được chia sẻ trên mạng.

Một loạt nguyên cán bộ Công an Đồ Sơn bị khai trừ Đảng

Liên quan đến vụ việc nhóm lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ khi giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Hải Sơn 86 đã bị phanh phui, ngày 4/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (UBKT) Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như các lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Cơ quan tố tụng bắt tạm giam 1 bị can tại Công an quận Đồ Sơn

UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021 bằng hình thức Cảnh cáo.

Xét nội dung tính chất, mức độ vi phạm của vụ việc, căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 cán bộ, chiến sĩ công an quận Đồ Sơn.

Riêng đối với ông Trần Tiến Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Xử lý "siêu máy bơm" chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh như thế nào?

Trong báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình ngập, hiệu quả hoạt động máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Xây dựng cho biết hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh được hoàn thành vào ngày 5/1/2022 và hiện đang thực hiện ngắt kết nối hai tuyến cống hiện hữu với trạm bơm Quang Trung.

Qua theo dõi tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh từ khi thông xe tháng 4/2021 đến nay, đã qua mùa mưa 2021, Ban ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP (Ban giao thông - chủ đầu tư dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh) nhận thấy tuyến đường không bị ngập.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được nâng cấp, mở rộng thời gian qua đã hết ngập (ảnh: Lê Quân)

Dù đánh giá đường đã hết ngập nhưng Sở Xây dựng vẫn kiến nghị UBND TP tiếp tục vận hành trạm bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh trong mùa mưa năm 2022. Từ đó, đánh giá sự cần thiết việc vận hành trạm bơm để chống ngập khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh; đồng thời, đề xuất phương án xử lý trạm bơm đảm bảo hiệu quả chống ngập, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Số F0 tăng nhanh nhưng tỉ lệ tử vong giảm do đã bao phủ vắc xin diện rộng

Ngày 5/3, Bộ Y tế công bố 131.780 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.225.053 ca, trong đó có 2.613.185 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tăng nhanh, nhưng tỷ lệ tử vong giảm sâu, do Việt Nam đã bao phủ vắc xin diện rộng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, cần điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch như đánh giá cấp độ dịch; cách ly y tế F1, F0; cấp phát thuốc điều trị.

Tại Hà Nội, theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ở Hà Nội có 326 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (vùng cam), vùng xanh giảm xuống còn 66 địa phương.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacu-ong-cheo-thuyen-tren-song-hoai-gap-rac-roi-sau-khi-du-khach-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacu-ong-cheo-thuyen-tren-song-hoai-gap-rac-roi-sau-khi-du-khach-viet-bai-chia-se-tren-mang-5020225319591249.htm