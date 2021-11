Tin tức 24h qua: CSGT lên tiếng trước thông tin “tố” bắt lỗi đè vạch xương cá bất hợp lý

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 20:10 PM (GMT+7)

CSGT lên tiếng trước thông tin “tố” bắt lỗi đè vạch xương cá bất hợp lý; Bắt cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương... là những tin nóng nhất 24h qua.

CSGT lên tiếng trước thông tin “tố” bắt lỗi đè vạch xương cá bất hợp lý

Ngày 24/11, lãnh đạo Đội CSGT số 5 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin “tố” CSGT bắt lỗi đè vạch kẻ đường xương cá bất hợp lý lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Đoạn đường có hai làn đường dành cho xe máy và ô tô được phân rõ bằng vạch liền kéo dài

Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông trên đoạn đường Quốc lộ 1, hướng đi từ quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm (Hà Nội). Vạch xương cá nối liền vào phần đường dành cho xe máy trước đó và bên trái là vạch kẻ liền. Nếu người điều khiển xe máy đi thẳng thì mắc lỗi đè vạch xương cá, còn né sang làn bên cạnh thì mắc lỗi đè vạch kẻ liền.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 5, khi lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát ở khu vực này nếu phát hiện người tham gia giao thông đi sai thì sẽ hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại cho an toàn.Đội đang chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, có căn cứ sẽ đề xuất tổ chức lại vạch kẻ đường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết giải thích 1 điều của Bộ luật Hình sự

Ngày 23/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết giải thích khoản 1 Điều 289 BLHS năm 2015. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH quyết nghị: Hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 BLHS năm 2015 được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh.

Bắt cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt 4 người liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).

Các bị can từ trái sang phải: Hồ Đắc Hiếu; Hà Văn Thuận; Nguyễn Kim Liên; Vũ Thị Lợi. Ảnh: CA

Những người này gồm: Hồ Đắc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Kim Liên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Vũ Thị Lợi, nguyên Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tinh Bình Dương, hiện là Phó Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Làm rõ vụ nam sinh va chạm xe CSGT ở Lạng Sơn

Liên quan đến việc nam sinh điều khiển xe gắn máy phóng nhanh, đâm thẳng vào xe tải chuyên dụng của CSGT Lạng Sơn đang quay đầu trên đường, lãnh đạo Công an huyện Văn Quan cho biết, 14h25 ngày 23/11, do nam sinh nhìn thấy xe mô tô của CSGT đang xử lý một học sinh khác vi phạm quy định về ATGT nên đã tăng tốc bỏ chạy. Dù xe tải chuyên dụng của CSGT đã sang hết phần đường đối diện nhưng do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, nam sinh này đã tông thẳng vào.

Hiện trường vụ việc

Hiện, nam sinh này vẫn tỉnh táo, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân bị gãy chân và gãy răng.

Sau vụ việc, Công an huyện Văn Quan đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng tiền viện phí.

Vừa vay được 400 triệu để làm ăn, người phụ nữ đánh rơi luôn ở dọc đường

Vào khoảng 8h ngày 22/11, trên đường đi đám cưới về đến đoạn đường thuộc thôn 5, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa anh Lê Xuân Hùng nhặt được một chiếc túi xách. Sau khi kiểm tra bên trong có 2 cọc tiền, tổng cộng 400 triệu đồng, anh Hùng đã tìm cách để trả lại cho chủ nhân số tiền trên.

Anh Hùng trao trả lại số tiền nhặt được cho chủ nhân.

Chủ nhân của số tiền trên là chị Lê Thị Đào, ở thôn 6, xã Đông Minh, anh Hùng đã trao trả lại tài sản cho chủ nhân. Số tiền trên vừa được chị Đào vay tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Đông Minh để lấy vốn làm ăn. Trong quá trình di chuyển, do sơ suất nên chị đã rơi chiếc túi xách, bên trong có số tiền vừa vay.

Ngày 24/11, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao Bằng khen đến anh Lê Xuân Hùng vì hành động đẹp này.

Hải Phòng tạm phong tỏa 1 xã, test nhanh 4.300 dân

Ngày 24/11, Bộ Y tế công bố 11.789 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.150.625 ca, trong đó có 934.444 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa xã Toàn Thắng, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho hơn 4.300 người dân sống gần ổ dịch tại xưởng may ở huyện Tiên Lãng.

Tại Vĩnh Phúc, người dân trên địa bàn huyện Yên Lạc được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, do xã Trung Kiên đã ghi nhận tổng số hơn 80 ca F0.

Tại Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người.

