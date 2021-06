Tin tức 24h qua: 2 nhân viên đường sắt "quên" không hạ gác chắn gây tai nạn tàu hỏa bị khởi tố

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 20:12 PM (GMT+7)

2 nhân viên đường sắt "quên" không hạ gác chắn gây tai nạn tàu hỏa bị khởi tố; Dịch COVID-19 khiến việc nhập khẩu chip điện tử làm CCCD gặp khó khăn... là những tin nóng nhất 24h qua.

2 nhân viên đường sắt "quên" không hạ gác chắn gây tai nạn tàu hỏa bị khởi tố

Sáng 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã khởi tố bị can đối với 2 người gồm bà Võ Thị Uyên (31 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn - nhân viên gác chắn) và ông Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi, ngụ Bình Sơn - nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình, huyện Bình Sơn) về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" trong vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô xảy ra ngày 7/3/2021.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 7/3, tại đường ngang dân sinh có người gác (qua thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), tàu hàng SH3 đã va chạm với ôtô biển số 76A-129.13.

Vụ tai nạn khiến bé 2 tuổi tử vong, bố mẹ bé bị thương nặng.

Camera an ninh ghi lại nguyên nhân vụ tai nạn do lỗi nhân viên đường sắt "quên" hạ gác chắn khi có tàu hỏa đang tới, khiến ô tô chậm rãi đi qua điểm giao nhau giữa đường ngang dân sinh và đường sắt.

Dịch COVID-19 khiến việc nhập khẩu chip điện tử làm CCCD gặp khó khăn

Tại cuộc họp báo chiều 21/6 của Bộ Công an, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), cho biết tính đến giữa tháng 6/2021, toàn quốc đã thu nhận gần 54 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Con số này vượt 107% so với chỉ tiêu đề ra (50 triệu hồ sơ).

Theo kế hoạch, Cục C06 phấn đấu đến ngày 1/7 sẽ in và trả 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử.

Tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử. Đây là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

"Việt Nam phải nhập khẩu chip từ nước ngoài, trong khi đó nhiều nước khác rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chip gắn trên CCCD", Cục trưởng C06 nói và nhận định đây là nguyên nhân khách quan tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

Để sớm hoàn thành kế hoạch, Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Cục C06 đặt mục tiêu đến tháng 9/2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ CCCD đã thu nhận hồ sơ.

Ngày đầu mở cửa hàng quán ở Hà Nội, nhiều người không chấp hành giãn cách

Ngày 22/6, Bộ Y tế công bố 230 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 13727 ca.

1.000 người đầu tiên đã hoàn thành tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin COVID-19 có tên Nano Covax, do Việt Nam sản xuất. Giai đoạn này là để đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc-xin đối với cộng đồng và hiệu quả với chủng virus của Ấn Độ.

Tại Hà Nội, ngay sau khi biết thông tin Hà Nội cho phép các quán ăn, cafe, hiệu cắt tóc trong nhà được mở cửa trở lại sau 00 giờ ngày 22/6. Lập tức các quán ăn huy động nhân công dọn dẹp để kịp mở cửa hàng. Nhiều khách đã đi tìm quán ăn ngay trong đêm để thưởng thức. Tuy nhiên, nhiều người đã không chấp hành quy định giãn cách theo chỉ thị của thành phố.

Tại TPHCM, trong 4 giờ khám sàng lọc bệnh nhân từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 21/6, bệnh viện đa khoa Sài Gòn phát hiện 5 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Đây là lần đầu tiên bệnh viện phát hiện các ca bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bệnh viện tạm ngưng khám bệnh ngoại trú, đồng thời tiếp tục rà soát lại tất cả các quy trình để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Tại Đồng Tháp, nam thanh niên N.H.C. (32 tuổi, quê quán xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) tử vong trong khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Hồng Ngự có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các ngành chức năng tỉnh vào cuộc, khám nghiệm tử thi đã xác định anh C. tử vong do suy hô hấp, suy tim trên nền bệnh lao phổi.

Thầy giáo 26 tuổi tử vong sau 39 giờ tiêm vắc xin COVID-19

Tối 22/6, Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cụ thể: Người bệnh T.H.L (nam, sinh năm 1995); địa chỉ: Bến Trung- Bắc Hồng- Đông Anh, Hà Nội; nghề nghiệp: Giáo viên.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn về trường hợp tử vong sau tiêm vắc-xin COVID-19 như sau:

Đây là trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau 39 giờ tiêm vắc-xin phòng COVID-19.Qua các biểu hiện lâm sàng và kết quả pháp y hiện chưa thấy có bằng chứng cho thấy tử vong do phản vệ hoặc tắc mạch; cần tiếp tục thực hiện các xét nghiệm vi thể và giải trình tự gen để có kết luận. Vắc-xin được Bộ Y tế cấp, có nguồn gốc rõ ràng, có đầy đủ sổ sách, hóa đơn và phiếu xuất kho.

Quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc- xin và quy trình thực hành tiêm chủng đúng quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua2-nhan-vien-duong-sat-quen-khongha-gac-chan-gay-tai-nan-tau-hoa...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua2-nhan-vien-duong-sat-quen-khongha-gac-chan-gay-tai-nan-tau-hoa-bi-khoi-to-502021226201338484.htm