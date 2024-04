Tin tức 24h qua: Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ ghép ảnh nóng, ép nữ sinh đọc truyện đồi truỵ

Công an Đà Nẵng truy tìm kẻ ghép ảnh nóng, ép nữ sinh đọc truyện đồi truỵ

Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng", ép đọc truyện đồi trụy trên địa bàn.

Nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu ghép mặt vào các "ảnh nóng"

Trước đó, ông C. (trú quận Cẩm Lệ) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình (đang học lớp 6 tại một trường liên cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng) bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng" để khống chế.

Theo đó, đối tượng đã cắt ghép khoảng 20 "ảnh nóng" với khuôn mặt của nữ sinh này. Sau đó, đối tượng liên lạc đe dọa, yêu cầu nữ sinh vào nhà tắm để quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân.

Đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng, nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân, tung ảnh lên mạng xã hội. Vụ việc này đã được người nhà phát giác kịp thời.

Sau khi gia đình cùng nhà trường, cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn.

Người xin khai thác “kho báu” 3 tấn vàng ở Bình Thuận nói mình không nằm mơ

Ngày 9/4, ông Huỳnh Phú Tân (42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đang tiếp tục liên hệ với Sở VH-TT&DL Bình Thuận để xin giấy phép khai thác “kho báu” 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty, Phan Thiết.

Theo ông Tân, gần đây có một số thông tin cho rằng ông nằm mơ thấy “kho báu” quân đội Nhật chôn giấu dưới sông Cà Ty là không đúng mà ông có cơ sở rõ ràng. Theo ông Tân, nếu được tỉnh Bình Thuận cấp phép, ông phải điều chỉnh thời gian khai quật “kho báu” bắt đầu từ ngày 10/2/2025 và kết thúc ngày 20/2/2025, không thể khai quật kho báu vào tháng 5/2024 do thời gian quá gấp.

Theo ông Tân, nếu được cho phép sẽ khai quật "kho báu" vào khoảng tháng 2-2025. Ảnh: PN

Trả lời câu hỏi về việc hàng ngày phải đi vác muối thuê thì kinh phí đâu để khai quật “kho báu” và ký quỹ nửa tỷ đồng, ông Tân cho biết mọi việc đã được ông tính toán.

Đối với biện pháp an toàn trong khai thác “kho báu”, ông Huỳnh Phú Tân đề nghị cử 10 cán bộ công an bảo vệ an toàn trong thời gian khai thác và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được để đưa tài sản về Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Ông Tân cũng yêu cầu cử 2 cán bộ có kinh nghiệm xử lý chất nổ để xử lý nếu phát hiện chất nổ và tất cả chi phí đều do ông Tân bỏ ra.

"Tài sản khai thác được tôi xin nhận 30% tổng tài sản thu được, 70% còn lại tôi xin bàn giao cho Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận để các cấp lãnh đạo xử lý” - ông Tân nêu rõ.

Ông Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch FLC) và 49 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết

Theo cáo trạng, hiện các bị can và người liên quan tới vụ án nêu trên đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là hơn 195 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị can Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189,5 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu phó tổng giám đốc FLC) nộp hơn 2,6 tỷ đồng; Trần Thế Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Faros) nộp 1,1 tỷ đồng, Lê Thành Vinh (cựu chủ tịch Công ty Faros) nộp hơn 596 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều bị can và người liên quan nộp từ vài chục triệu đến hơn 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi gian dối tăng khối vốn góp chủ sở hữu tại công ty này từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Chính quyền thông tin về chú hươu sao trên đảo Bạch Long Vĩ

Ngày 9/4, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết về hình ảnh một chú hươu sao xuất hiện trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Phó chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Nguyễn Công Diễn cho biết chú hươu sao này do chính anh mang ra đảo hồi năm 2017-2018, thời điểm khi anh còn đang giữ cương vị Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng (trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng). Thời điểm ban đầu, Tổng đội thanh niên xung phong còn làm chuồng cho hươu sao, tuy nhiên, do các chú hươu sao bị ‘nhốt’ trong chuồng gầy quá nên được Tổng đội quyết định thả ra môi trường tự nhiên, sống hoang dã.

Hình ảnh chú hươu sao đáng yêu trên đảo Bạch Long Vĩ gây sốt mạng xã hội ngày 9/4

Phó chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết khi thả ra môi trường tự nhiên thì hươu sao phát triển tốt, tuy nhiên hiện không biết còn bao nhiêu con đang sống. Bởi các chú hươu này quá giống nhau và không sinh sống thành đàn mà tản mạn đi khắp đảo.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ, trong số hươu sao này, có một con hươu sao được phát hiện đang mang thai, cho thấy môi trường trên đảo phù hợp để hươu sao phát triển.

Nam Em bị kiến nghị chặn tài khoản Facebook, tiktok

Ngày 9/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã mời Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày 26/3 và ngày 2/4, tuy nhiên bà Nam Em đã không đến làm việc theo giấy mời với lý do bận công việc tại Đà Lạt thông qua ông Bùi Hữu Cường (người quản lý).

Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tiếp tục mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em làm việc vào 9h sáng 9/4, tại trụ sở.

Trước đó, Nguyễn Thị Lệ Nam Em từng làm việc với lực lượng chức năng

Ngày 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt 37,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Do đó, với việc bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh sẽ báo cáo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook “Nguyễn Lệ Nam Em” và tài khoản Tiktok “Nguyễn Lệ Nam Em” theo quy định.

