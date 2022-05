Tin tức 24h qua: Con trai 3 tuổi đang sống, bị mẹ ruột khai tử vì lý do bất ngờ

Con trai 3 tuổi đang sống, bị mẹ ruột khai tử vì lý do bất ngờ; Người phụ nữ đăng clip sai sự thật lên Tiktok ủng hộ bà Phương Hằng bị xử phạt... là những tin nóng nhất 24h qua.

Con trai 3 tuổi đang sống, bị mẹ ruột khai tử vì lý do bất ngờ

Bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Giấy khai tử của cháu N.H.L

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An xác định cán bộ tham mưu đã sơ suất không gọi cho trưởng khối xác nhận lại mà đã trình ký. Tuy nhiên, người đi khai tử là mẹ ruột và thời điểm này bà P. tỏ vẻ đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu cũng tin tưởng.

Bà P. đến phường làm việc và thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử cho con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ báo tin để ngăn không cho người này gặp con nữa.

Ngày 21/5, giấy khai tử cho bé 3 tuổi này đã bị thu hồi.

Người phụ nữ đăng clip sai sự thật lên Tiktok ủng hộ bà Phương Hằng bị xử phạt

Ngày 21/5, Bà P.T.L. (42 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TPHCM), là “fan hâm mộ bà Nguyễn Phương Hằng” vừa bị Công an TPHCM xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật.

Từ cuối tháng 3/2022, cơ quan chức năng phát hiện bà P.T.L đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Công an TP, xúc phạm uy tín của chính quyền Thành phố nên mời làm việc.

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.

Mục đích đăng tải các clip lên TikTok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm like kênh TikTok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ tiktok. Làm việc với cơ quan chức năng, bà P.T.L đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Làm rõ vụ facebook Ngọc Trinh đăng tin sai sự thật "mua đất ở Bảo Lộc"

Ngày 21/5, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết ngành đang thu thập thông tin nhằm làm rõ vụ facebook của người mẫu Ngọc Trinh tung tin sai sự thật về việc mua đất tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Theo Sở này, cần xác minh cụ thể bản thân Ngọc Trinh, người quản lý hay ai đó đã đăng nội dung này lên facebook Ngọc Trinh.

Theo UBND TP Bảo Lộc, phòng ban chức năng bước đầu xác định khu đất Ngọc Trinh chụp hình thuộc hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào, Bảo Lộc) nhưng đó không phải là đất xây dựng homestay của người mẫu này. Trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh.

Đầu tuần tới, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng sẽ mời đương sự liên quan đến vụ việc này lên làm việc; nếu đương sự không có mặt, sẽ báo vụ việc cho Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác minh làm rõ.

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cũng đang ghi nhận các trang thông tin điện tử đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc trên.

Đi đăng ký biển số xe tại xã, người đàn ông bốc trúng biển ngũ quý 6

Hôm nay là ngày đầu tiên công an cấp xã chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới.

Anh Long bấm được biển số ngũ quý 6.

Tại Công an xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre, anh Phạm Hoàng Long (xã Thừa Đức) đến làm thủ tục cho xe máy Honda Future 125 FI sản xuất năm 2022. Anh Long đã bấm được biển số 71C1-666.66.

Theo anh Long, anh là người nộp hồ sơ đầu tiên nên được bấm trước chứ không có ưu tiên nào cả và việc bấm số là ngẫu nhiên.

“Có người trả 500 triệu đồng, cũng có người nói chiếc xe này bán được 800 triệu đồng nhưng mua xe tôi không quan tâm biển số bao nhiêu nên sẽ giữ chiếc xe này để đi chứ không bán”, ông Long nói.

Ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều, đâm xe tải rồi bốc cháy khiến 2 người chết

Vào khoảng hơn 23h00 ngày 20/5, xe ô tô con 4 chỗ chạy trên đường Trần Quý Kiên, hướng từ đảo Kim Cương ra đại lộ Mai Chí Thọ, TPHCM. Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ xe này rẽ trái chạy ngược chiều trên đại lộ hướng về hầm Thủ Thiêm. Xe tới cầu Cá Trê Lớn thuộc phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức thì tông vào xe tải cẩu chạy hướng ngược lại.

Hiện trường xe 4 chỗ và cabin xe cẩu bị cháy trơ khung.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện bốc cháy ngùn ngụt ngay sau đó. Tài xế xe tải cẩu mở cửa nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong khi đó, 2 người khác (chưa rõ danh tính) ngồi trên ô tô con tử vong tại chỗ.

