Tin tức 24h qua: Cô gái buồn chuyện gia đình, để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 20:00 PM (GMT+7)

Cô gái buồn chuyện gia đình, để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử; Cần mở rộng điều kiện độ tuổi đối với người hiến tạng không cùng huyết thống... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cô gái buồn chuyện gia đình, để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

Khoảng 9 giờ 20 phút ngà 12/10, tại khu vực cầu Hồ, thuộc địa phận thị trấn Hồ (huyện Thuận Thành), cô gái tên H.T.T (SN 1990) do buồn chuyện gia đình đã để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử.

Chiến sĩ CSGT vớt nạn nhân dìu nạn nhân vào bờ

Sau khi nhảy khỏi cầu, cô gái đang chấp chới giữa sông, nhiều người đi đường đã hô hoán. Đại uý Nguyễn Tất Nhiên thuộc Tổ công tác Thủy đoàn 1 đã dùng ca nô tiếp cận và lao xuống sông dìu đưa nạn nhân vào bờ.

Tổ công tác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa ngã tư Hồ. Do được cứu hộ cứu nạn kịp thời cô gái đã dần bình phục. Tại bệnh viện, đại diện gia đình cô gái đã gửi lời cảm ơn các đồng chí CSGT đã cứu giúp kịp thời.

Cần mở rộng điều kiện độ tuổi đối với người hiến tạng không cùng huyết thống

Bộ Y tế cho biết nước ta có 20 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện lấy ghép, bộ phận cơ thể người và được cho phép hoạt động Ngân hàng mô. Tuy nhiên, số lượng ca ghép tạng ở Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới và chủ yếu lại là các ca ghép tạng từ người cho sống, chiếm 94% trong tổng ca ghép tạng, số lượng ca ghép từ người hiến chết não rất thấp.

Nhân viên y tế mặc niệm người hiến tạng chết não, trước khi phẫu thuật nhận và ghép tạng tại Bệnh viện 108

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho rằng với người hiến khi còn sống, bên cạnh quy định độ tuổi từ đủ 18 đối với người hiến tặng cùng huyết thống, cần bổ sung quy định mở rộng điều kiện độ tuổi đối với người hiến tặng không cùng huyết thống.

Tuy nhiên, đối với trường hợp chết não, người dưới 18 tuổi cần được xem xét chấp nhận khi được người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đồng ý.

Đồng tình với quan điểm này, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Luật quy định chỉ những người trên 18 tuổi chết não được hiến tạng. Một số trường hợp trẻ hơn 18 tuổi không may bị chết não có thể hiến tạng nhưng không thể thực hiện vì quy định này. Vì vậy, ông Hệ kiến nghị nên cho phép những người dưới 18 tuổi chết não hiến mô, tạng.

Ông Nguyễn Đức Chung khai nhận không điều hành công ty gia đình

Ngày 10/12, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) cùng 2 bị cáo khác liên quan vụ mua hóa chất Redoxy-3C trái quy định gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo ông Chung kiến nghị HĐXX cho triệu tập một số người có mặt ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 31/7/2016. Cụ thể, nguyên Phó chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, ông Chiến (Phó chánh Văn phòng UBND thành phố) và bà Hiền (cán bộ Công ty Thoát nước). Mục đích để luật sư hỏi rõ hơn về diễn biến buổi thử nghiệm hóa chất hôm đó.

Ông Chung cũng kiến nghị tòa triệu tập một người tham gia quá trình đề xuất, đàm phán việc mua chế phẩm Redoxy-3C.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Chung bình tĩnh trả lời câu hỏi của HĐXX. Bị cáo Chung khai, bị cáo đã trình bày với cơ quan điều tra về việc khởi tố và phê chuẩn đối với bị cáo về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong mua chế phẩm Redoxy-3C là oan. Trong các lần tiếp xúc và hỏi cung, bị cáo đều giải trình tất cả những gì liên quan đến bị cáo và diễn ra đúng sự thật. Bị cáo Chung nêu hơn 10 điểm mà ông cho rằng cáo trạng cũng như kết luận điều tra cáo buộc không đúng với mình.

Ông Nguyễn Đức Chung khai nhận không điều hành hoạt động Công ty Arktic, không chỉ đạo mua phế phẩm Redoxy-3C như lời khai của thuộc cấp cũ và Giám đốc Công ty Arktic.

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ngày 10/12, VKSND Tối cao đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, ông Cường bị bắt tạm giam vào tối qua, 9/12, để phục vụ công tác truy tố và xét xử, thay vì được tại ngoại như trước đó.

Ông Trương Quốc Cường

Theo kết luận điều tra, hành vi của ông Cường là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, còn thuộc cấp của ông có hành vi cố ý làm trái quy định, tiếp tay cho thuốc giả nhãn mác.

Nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn bị bắt giam

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị bắt tạm giam

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Nếu cấp độ dịch TP.HCM ở mức 3, 4 hoạt động đón chào năm mới sẽ bị dừng

Ngày 10/12, Bộ Y tế công bố thêm 14.819 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.376.930 ca, trong đó có 1.049.524 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước. So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng tăng 10%, số tử vong tăng 24,3%, số ca khỏi bệnh tăng 66,5%.

Tại TPHCM, theo kế hoạch của Sở Văn hoá - Thể thao, để chào đón năm mới, TPHCM sẽ tổ chức đêm đại nhạc hội, chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ lúc 20 giờ ngày 31/12/2021 cho tới 0 giờ ngày 1/1/2022, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhưng trong trường hợp TPHCM bị đánh giá cấp độ dịch ở mức 3, 4, Sở Văn hóa - Thể thao sẽ chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND TPHCM chỉ đạo tạm ngừng tổ chức các hoạt động.

Tại Lào Cai, vừa phát hiện 19 ca F0 tại xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn), lực lượng chức năng xã Khánh Yên Thượng lập 12 chốt tại các tuyến đường giao thông nông thôn, trục chính trên địa bàn xã Khánh Yên Thượng (7/7 thôn). Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh toàn bộ người dân trên địa bàn xã với 4.000 nhân khẩu.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaco-gai-buon-chuyen-gia-dinh-de-lai-thu-tuyet-menh-nhay-cau-tu-t...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaco-gai-buon-chuyen-gia-dinh-de-lai-thu-tuyet-menh-nhay-cau-tu-tu-50202110122011788.htm