Tin tức 24h qua: Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" bị tố nhận tiền làm lễ chữa bệnh

Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" bị tố nhận tiền làm lễ chữa bệnh

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được nhiều đơn trình báo về việc “cô đồng” Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) nhận tiền để làm lễ chữa bệnh cho người dân.

“Đến giờ chúng tôi nhận được khoảng 5 đơn của những người khác nhau có cùng nội dung trình báo về việc "cô đồng" này xem bói, chữa bệnh. Công an đang vào cuộc xác minh, làm hồ sơ, phân loại. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn nói. Hiện công an đang làm việc với những người có đơn thư.

“Cô đồng” Trương Thị Hương từng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Hương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” với mức phạt 7,5 triệu đồng. Hương là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội.

Theo đó, Hương đã sử dụng tài khoản Facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau, sau đó Hương bổ quả cau, rồi phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người.

Làm việc với công an, Hương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay, phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm

Một đại lý ở Trà Vinh bán 12 tờ vé số trúng giải đặc biệt giá 24 tỉ đồng

Hai ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một đại lý ở Trà Vinh bán 12 tờ vé số trúng giải đặc biệt do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng phát hành. Những tờ vé số này do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng phát hành vào ngày 15/2, 12 tờ giải đặc biệt trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh lan truyền trên mạng về một đại lý ở Trà Vinh bán 12 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Ảnh: Facebook

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng xác nhận 12 vé trúng giải đặc biệt vào ngày 15/2 được bán ra tại một đại lý cấp 2 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

"Có khách hàng đến công ty đổi 4 vé trúng, còn 8 vé trúng giải đặc biệt được đổi ở một đại lý cấp 1"- ông Khanh cho biết.

Chủ nhân “biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" nói lý do xây dựng trái phép

Trưa 17/2, ông Hồ An Tập (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết đã nắm được thông tin về việc UBND TP Cà Mau đã có phương án cưỡng chế “biệt phủ” của gia đình do xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản.

“Tôi sai nên xin chấp hành mọi phương án xử lý của cơ quan chức năng. Trước đó, do không rành về pháp luật nên làm nhà trên phần đất đó chứ không có ý định làm trái pháp luật. Số tiền xây dựng là cả quá trình tích góp, giờ nghe tin cưỡng chế, tôi và vợ đều rất buồn nhưng phải chấp nhận vì mình đã sai” – ông Tập lý giải.

Ông Tập lý giải vì không am hiểu pháp luật nên đã xây dựng “biệt phủ” trên đất nuôi trồng thủy sản

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, ông Tập đã xây dựng trên 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi quyền sử dụng đất

Công trình bao gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng 294,79m2, 3 tầng kết cấu móng bê tông cốt thép, tường xây gạch, sàn bê-tông cốt thép (đã hoàn thành khoảng 90%).

Dãy nhà cặp hàng rào có diện tích xây dựng 339,74m2, kết cấu móng bê-tông cốt thép, tường xây dựng gạch, mái lợp tôn... Khi đã hết thời gian tự tháo dỡ, UBND TP Cà Mau đã trình phương án cưỡng chế.

Người phụ nữ lăng mạ, thậm chí đòi hôn cán bộ CSGT không bị tâm thần

Ngày 17/2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vào khoảng 11h20 ngày 16/2, tổ công tác CSGT- Công an huyện Bá Thước gồm 6 người, do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Lúc này, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan, (SN 1998, ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị Lan biết lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình đại uý Quý lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là “Ngân gà”, SN 1979, ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan.

Không được cảnh sát chấp nhận, Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới các cán bộ CSGT trong tổ công tác. Mặc dù tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng đối tượng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh cán bộ CSGT nên đã bị khống chế.

Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã lập biên bản đối với Nguyễn Thị Ngân. Lãnh đạo Công an huyện Bá Thước (Thanh Hoá) cho biết, Ngân hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu thần kinh hay tâm thần.

